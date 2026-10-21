Real Time: pesquisa mostra quantos eleitores de Lula e Flávio podem trocar um pelo outro

Eleições 2026: 93% dos entrevistados já definiram voto (Ricardo Stuckert/Vittor Sales/Montagem/Flickr)
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Publicado em 21 de outubro de 2026 às 06h00.
Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20, mostra que 93% dos eleitores já definiram o voto para o segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Entre os apoiadores de Flávio Bolsonaro, 94% afirmam que não mudariam de candidato, ante 90% dos eleitores de Lula. Na simulação de segundo turno, Flávio registra 48% das intenções de voto, contra 45% de Lula, em cenário de empate técnico.
A cinco dias do segundo turno das eleições presidenciais, a maioria dos eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) já definiu o voto e não pretende mudar de candidato, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada na terça-feira, 20.
Apesar da fidelidade, 10% dos eleitores do atual presidente e 6% dos apoiadores do senador admitem alguma possibilidade de trocar de voto.
O levantamento geral mostra que 93% dos entrevistados já definiram sua escolha para a disputa pelo Palácio do Planalto, enquanto 7% ainda não consideram o voto fechado.
Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, 94% afirmam que não mudariam de candidato de jeito nenhum. Outros 4% dizem que dificilmente mudariam de ideia, enquanto 2% admitem que poderiam votar em Lula.
Já no eleitorado de Lula, 90% dizem que não trocariam de candidato sob nenhuma hipótese. Outros 7% afirmam que dificilmente mudariam de voto, enquanto 3% consideram a possibilidade de migrar para Flávio Bolsonaro.
Na simulação de segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece com 52% dos votos válidos, ante 48% de Lula. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, os candidatos estão no limite do empate técnico.
Nos votos totais, que incluem brancos e nulos, os resultados são semelhantes, o senador registra 48% das intenções de voto, contra 45% do presidente. Os eleitores que pretendem votar em branco ou anular somam 5%, enquanto 2% não souberam ou não responderam.
Na comparação com o início de outubro, Flávio oscilou positivamente de 46% para 48%, enquanto Lula manteve os 45% registrados no levantamento anterior.
A pesquisa também aponta diferenças entre os eleitorados dos dois candidatos. Lula lidera entre as mulheres, por 49% a 45%, entre a população de baixa renda, por 54% a 39%, e no Nordeste, por 62% a 31%.
Flávio, por sua vez, tem vantagem entre os evangélicos, com 56% contra 39% de Lula, e entre os homens, por 52% a 41%. O senador também lidera no Sul e no Centro-Oeste, com 62% e 60% das intenções de voto, respectivamente.
A pesquisa mostra ainda um empate técnico na rejeição dos dois candidatos. Lula é rejeitado por 35% dos entrevistados, enquanto Flávio Bolsonaro registra 33%.
Outros 28% afirmam rejeitar os dois candidatos apresentados na simulação de segundo turno. Já 4% dizem não rejeitar nenhum dos dois.
O Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 15 e 19 de outubro de 2026, por meio de ligações telefônicas e disparos de mensagens virtuais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-02952/2026.
Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 48% das intenções de voto, contra 45% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa divulgada em 20 de outubro. Considerando apenas os votos válidos, o resultado é de 52% para Flávio e 48% para Lula. Os candidatos estão no limite do empate técnico.
Segundo o Real Time Big Data, 93% dos entrevistados afirmam que já definiram o voto para presidente, enquanto 7% admitem que ainda podem mudar de candidato.
Flávio Bolsonaro registra 94% de eleitores que afirmam não mudar de candidato sob nenhuma hipótese, contra 90% entre os apoiadores de Lula. Outros 4% dos eleitores de Flávio e 7% dos de Lula dizem que dificilmente mudariam de voto.
Entre os eleitores de Lula, 3% admitem a possibilidade de votar em Flávio Bolsonaro. No eleitorado do senador, 2% consideram votar no atual presidente. Os percentuais se referem aos entrevistados que admitem diretamente a possibilidade de migrar para o adversário.
Lula lidera entre mulheres (49%), eleitores de baixa renda (54%) e moradores do Nordeste (62%). Flávio Bolsonaro tem vantagem entre homens (52%), evangélicos (56%) e eleitores das regiões Sul (62%) e Centro-Oeste (60%).
Lula registra 35% de rejeição, enquanto Flávio Bolsonaro tem 33%, segundo o levantamento. Outros 28% dos entrevistados afirmam rejeitar ambos os candidatos, e 4% dizem não rejeitar nenhum deles.
A pesquisa ouviu 2.000 eleitores entre 15 e 19 de outubro de 2026, por meio de ligações telefônicas e mensagens virtuais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-02952/2026.