Real Time: pesquisa mostra quantos eleitores de Lula e Flávio podem trocar um pelo outro

RESUMO ＋ Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20, mostra que 93% dos eleitores já definiram o voto para o segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Entre os apoiadores de Flávio Bolsonaro, 94% afirmam que não mudariam de candidato, ante 90% dos eleitores de Lula. Na simulação de segundo turno, Flávio registra 48% das intenções de voto, contra 45% de Lula, em cenário de empate técnico.

A cinco dias do segundo turno das eleições presidenciais, a maioria dos eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) já definiu o voto e não pretende mudar de candidato, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada na terça-feira, 20.

Apesar da fidelidade, 10% dos eleitores do atual presidente e 6% dos apoiadores do senador admitem alguma possibilidade de trocar de voto.

O levantamento geral mostra que 93% dos entrevistados já definiram sua escolha para a disputa pelo Palácio do Planalto, enquanto 7% ainda não consideram o voto fechado.

Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, 94% afirmam que não mudariam de candidato de jeito nenhum. Outros 4% dizem que dificilmente mudariam de ideia, enquanto 2% admitem que poderiam votar em Lula.

Já no eleitorado de Lula, 90% dizem que não trocariam de candidato sob nenhuma hipótese. Outros 7% afirmam que dificilmente mudariam de voto, enquanto 3% consideram a possibilidade de migrar para Flávio Bolsonaro.

Disputa demográfica

Na simulação de segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece com 52% dos votos válidos, ante 48% de Lula. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, os candidatos estão no limite do empate técnico.

Nos votos totais, que incluem brancos e nulos, os resultados são semelhantes, o senador registra 48% das intenções de voto, contra 45% do presidente. Os eleitores que pretendem votar em branco ou anular somam 5%, enquanto 2% não souberam ou não responderam.

Na comparação com o início de outubro, Flávio oscilou positivamente de 46% para 48%, enquanto Lula manteve os 45% registrados no levantamento anterior.

A pesquisa também aponta diferenças entre os eleitorados dos dois candidatos. Lula lidera entre as mulheres, por 49% a 45%, entre a população de baixa renda, por 54% a 39%, e no Nordeste, por 62% a 31%.

Flávio, por sua vez, tem vantagem entre os evangélicos, com 56% contra 39% de Lula, e entre os homens, por 52% a 41%. O senador também lidera no Sul e no Centro-Oeste, com 62% e 60% das intenções de voto, respectivamente.

Rejeição aos candidatos

A pesquisa mostra ainda um empate técnico na rejeição dos dois candidatos. Lula é rejeitado por 35% dos entrevistados, enquanto Flávio Bolsonaro registra 33%.

Outros 28% afirmam rejeitar os dois candidatos apresentados na simulação de segundo turno. Já 4% dizem não rejeitar nenhum dos dois.

O Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 15 e 19 de outubro de 2026, por meio de ligações telefônicas e disparos de mensagens virtuais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-02952/2026.