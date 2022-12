Quem é Bernard Appy? Economista é nomeado por Haddad para cuidar da reforma tributária

O economista Bernard Appy será secretário especial de reforma tributária no governo PT. O anúncio foi feito nesta terça-feira por Fernando Haddad, indicado como ministro da Fazenda pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

No novo governo PT, a estrutura do Ministério da Economia será novamente desmembrada em Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio.

Quem é Bernard Appy?

Bernard Appy, de 60 anos, é uma referência no debate sobre reforma tributária no país e já ocupou cargos na estrutura do Executivo em outras gestões petistas. No início do primeiro governo Lula, ele foi secretário de Política Econômica e também titular da Secretaria Extraordinária de Reformas Econômico-Fiscais, ambas ligadas ao Ministério da Fazenda.

Atualmente, Appy dirige o Centro de Cidadania Fiscal (CCiF) e foi o coautor de uma das principais sugestões de reforma tributária discutidas nos últimos anos, a proposta de emenda à Constituição (PEC) 45.

Essa PEC foi apadrinhada na Câmara dos Deputados pelo então presidente da Casa, Rodrigo Maia (PSDB-RJ), mas acabou empacando. Parte do texto foi aproveitado em outra PEC, a 110, que tramita no Senado Federal.

Como o PT já defendia o texto e a autoria da PEC é de Baleia Rossi (MDB-SP), cujo partido deve entrar na base do governo no Congresso, a expectativa é de que a proposta seja destravada e Appy tenha papel fundamental nesse processo.

