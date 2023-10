Queda de avião no Acre: o que se sabe e o que ainda falta esclarecer sobre o acidente

Um avião de pequeno porte caiu no último domingo, 29, próximo ao aeroporto de Rio Branco, no Acre, logo após decolar. De acordo com o governo estadual, as 12 pessoas a bordo morreram.

A aeronave, modelo Caravan, é de propriedade da empresa ART Taxi Aéreo e fazia um voo particular para Envira, no Amazonas. A aeronave tinha capacidade para até 14 pessoas. O voo decolou de Rio Branco às 7h20 e caiu por volta das 7h21, segundo a empresa responsável e o aeroporto.

O acidente causou um incêndio na região. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas após quase quatro horas. Confira o que já se sabe sobre o acidente e o que ainda falta esclarecer sobre a queda do avião que deixou 12 mortos.

Quem eram passageiros?

De acordo com informações do governo do Acre, 12 pessoas morreram no acidente, sendo nove adultos, um bebê e dois tripulantes (piloto e co-piloto). O que se sabe até o momento é que as vítimas morreram carbonizadas. Segundo a companhia de táxi aéreo, as vítimas a bordo da aeronave eram:

Cláudio Atílio Mortari - piloto

Kleiton Lima Almeida - copiloto

Clara Maria Monteiro e Ana Paula Melo - criança de um ano e sete meses e mãe

José Marcos Epifânio - passageiro

Antônio Cleudo Epifânio - passageiro

Edineia de Lima - passageira

Jamilo Maciel - passageiro

Raimundo Nonato Melo - passageiro

Alexsander Bezerra - passageiro

Francisco Eutimar Bernardo de Souza - passageiro

Antonia Elizangela - passageira

Qual foi a causa da queda do avião no Acre?

Segundo o governo do Acre, as agências competentes vão investigar o acidente. O Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VII) de Manuas vai apurar a causa da queda do Cessna Caravan Modelo 208B. Segundo Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o avião estava em situação regular.

O que diz a empresa dona do avião?

A ART Táxi Aéreo, em nota, afirmou que a documentação junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a manutenção da aeronave estavam regularizadas. A empresa afirma que está prestando "total e exclusiva" colaboração às investigações sobre a causa da tragédia e que vem prestando apoio aos familiares das vítimas. Confira a nota na íntegra: