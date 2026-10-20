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Quais são as 10 cidades mais seguras de cada região do Brasil?

Informações foram compiladas no Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2026, elaborado pela MySide, empresa do setor imobiliário

Blumenau, em Santa Catarina, lidera ranking de cidades mais seguras da região Sul (Michele Lamin/Divulgação)

Blumenau, em Santa Catarina, lidera ranking de cidades mais seguras da região Sul (Michele Lamin/Divulgação)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 17h53.

Última atualização em 20 de outubro de 2026 às 17h56.

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RESUMO ＋

Blumenau (SC), São Caetano do Sul (SP), Caldas Novas (GO), Paço do Lumiar (MA) e Cametá (PA) lideram os rankings regionais das cidades mais seguras do Brasil, segundo o Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2026, elaborado pela MySide com dados de 2025. O levantamento compara a taxa de assassinatos por 100 mil habitantes e considera apenas municípios com mais de 100 mil moradores. São Caetano do Sul tem a menor taxa entre as cidades listadas, com 1,9 assassinato por 100 mil habitantes, enquanto Cametá registra o menor índice da Região Norte, com 8,3. O indicador mede a violência letal, mas não abrange todas as modalidades de crime.

Santa Catarina, São Paulo, Maranhão, Goiás e Pará têm municípios entre os que apresentam as menores taxas de assassinatos de suas respectivas regiões, segundo o Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2026, elaborado pela MySide com dados de 2025. O levantamento considera a taxa de assassinatos por 100 mil habitantes e inclui apenas municípios com mais de 100 mil moradores, por critérios de confiabilidade estatística.

O estudo utiliza dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde. A classificação considera os registros de mortalidade segundo a CID-10, padrão da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O indicador permite comparar a incidência de mortes violentas entre municípios, mas não representa todos os tipos de crime. Roubos, furtos, ameaças e casos de violência que não resultam em morte, por exemplo, não entram no cálculo.

Quais são as cidades mais seguras da Região Sul?

Blumenau, em Santa Catarina, lidera o ranking das cidades mais seguras da Região Sul, com taxa de 2,4 assassinatos por 100 mil habitantes. Jaraguá do Sul, também catarinense, aparece em segundo lugar, com 2,5. Pelotas, no Rio Grande do Sul, completa as três primeiras posições, com taxa de 2,8.

Santa Catarina concentra cinco municípios entre os dez primeiros colocados. O ranking reúne cidades dos três estados da região: Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná.

Ranking das 10 cidades mais seguras da Região Sul

PosiçãoCidadeEstadoAssassinatos por 100 mil habitantes
BlumenauSC2,4
Jaraguá do SulSC2,5
PelotasRS2,8
CachoeirinhaRS3,7
JoinvilleSC5,4
BrusqueSC5,8
GravataíRS5,8
PalhoçaSC5,9
Novo HamburgoRS6,1
10ºSão LeopoldoRS6,2

Quais são as cidades mais seguras da Região Sudeste?

São Caetano do Sul, no estado de São Paulo, tem a menor taxa de assassinatos entre os municípios da Região Sudeste, com 1,9 por 100 mil habitantes. Salto aparece na sequência, com 2,2, e Santa Bárbara d'Oeste ocupa a terceira posição, com 2,7.

As dez cidades mais bem colocadas no recorte regional são paulistas. O resultado considera os municípios com mais de 100 mil habitantes de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Ranking das 10 cidades mais seguras da Região Sudeste

PosiçãoCidadeEstadoAssassinatos por 100 mil habitantes
São Caetano do SulSP1,9
SaltoSP2,2
Santa Bárbara d'OesteSP2,7
ItatibaSP3,2
AtibaiaSP3,6
JandiraSP3,8
FrancaSP3,9
ValinhosSP3,9
Santana de ParnaíbaSP4,3
10ºBotucatuSP4,4

Quais são as cidades mais seguras da Região Centro-Oeste?

Caldas Novas, em Goiás, lidera o ranking regional, com 11,6 assassinatos por 100 mil habitantes. Brasília aparece em segundo lugar, com 12,4, seguida por Aparecida de Goiânia, com 12,7.

Goiás concentra seis municípios entre os dez primeiros colocados. O Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também aparecem na lista.

Ranking das 10 cidades mais seguras da Região Centro-Oeste

PosiçãoCidadeEstadoAssassinatos por 100 mil habitantes
Caldas NovasGO11,6
BrasíliaDF12,4
Aparecida de GoiâniaGO12,7
JataíGO12,9
Senador CanedoGO13,0
Três LagoasMS13,4
TrindadeGO13,6
Cidade OcidentalGO13,7
GoiâniaGO15,2
10ºTangará da SerraMT15,6

Quais são as cidades mais seguras da Região Nordeste?

Paço do Lumiar, no Maranhão, aparece na primeira posição entre as cidades mais seguras do Nordeste, com taxa de 9,8 assassinatos por 100 mil habitantes. Vitória da Conquista, na Bahia, e Campina Grande, na Paraíba, vêm em seguida, ambas com taxa de 12,0.

O ranking também inclui municípios do Piauí, de Pernambuco, de Sergipe e do Ceará. A comparação considera as taxas registradas em 2025 nos municípios com mais de 100 mil habitantes.

Ranking das 10 cidades mais seguras da Região Nordeste

PosiçãoCidadeEstadoAssassinatos por 100 mil habitantes
Paço do LumiarMA9,8
Vitória da ConquistaBA12,0
Campina GrandePB12,0
ParnaíbaPI18,0
GaranhunsPE18,2
LagartoSE19,8
Nossa Senhora do SocorroSE21,0
São CristóvãoSE22,3
IguatuCE23,0
10ºParnamirimRN23,6

Quais são as cidades mais seguras da Região Norte?

Cametá, no Pará, lidera o ranking regional, com taxa de 8,3 assassinatos por 100 mil habitantes. Breves, também paraense, ocupa a segunda posição, com 13,4, seguida por Parintins, no Amazonas, com 14,9.

O Pará concentra quatro das dez primeiras cidades da lista. O ranking também inclui municípios do Tocantins, do Amazonas e de Rondônia.

Ranking das 10 cidades mais seguras da Região Norte

PosiçãoCidadeEstadoAssassinatos por 100 mil habitantes
CametáPA8,3
BrevesPA13,4
ParintinsAM14,9
SantarémPA15,8
AraguaínaTO17,3
ItacoatiaraAM17,5
AbaetetubaPA18,1
BelémPA18,6
ManausAM20,4
10ºAriquemesRO20,4

Como interpretar o ranking

O levantamento da MySide utiliza a taxa de assassinatos por 100 mil habitantes para permitir comparações entre municípios de diferentes tamanhos populacionais. Por isso, a classificação não se baseia apenas no número absoluto de mortes.

O estudo exclui cidades com menos de 100 mil habitantes por critérios de confiabilidade estatística. Além disso, a taxa de assassinatos não deve ser confundida automaticamente com outros indicadores de segurança pública, como mortes violentas intencionais (MVI), nem representa a incidência de crimes sem resultado fatal.

Os dados se referem a 2025 e foram compilados a partir de informações do IBGE e do Ministério da Saúde.

Perguntas frequentes

Quais são as cidades mais seguras de cada região do Brasil? ＋

Segundo o Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2026, as líderes regionais são Blumenau (SC), no Sul, com 2,4 assassinatos por 100 mil habitantes; São Caetano do Sul (SP), no Sudeste, com 1,9; Caldas Novas (GO), no Centro-Oeste, com 11,6; Paço do Lumiar (MA), no Nordeste, com 9,8; e Cametá (PA), no Norte, com 8,3.

Qual é a cidade mais segura da Região Sul? ＋

Blumenau, em Santa Catarina, lidera o ranking regional, com 2,4 assassinatos por 100 mil habitantes. Jaraguá do Sul (SC), com 2,5, e Pelotas (RS), com 2,8, aparecem na sequência.

Qual é a cidade mais segura da Região Sudeste? ＋

São Caetano do Sul, em São Paulo, ocupa o primeiro lugar, com taxa de 1,9 assassinato por 100 mil habitantes. Salto, com 2,2, e Santa Bárbara d'Oeste, com 2,7, completam as três primeiras posições. As dez cidades mais bem colocadas no recorte regional são paulistas.

Qual é a cidade mais segura da Região Centro-Oeste? ＋

Caldas Novas, em Goiás, lidera o ranking, com 11,6 assassinatos por 100 mil habitantes. Brasília aparece em segundo, com 12,4, seguida por Aparecida de Goiânia, com 12,7.

Qual é a cidade mais segura da Região Nordeste? ＋

Paço do Lumiar, no Maranhão, ocupa a primeira posição, com taxa de 9,8 assassinatos por 100 mil habitantes. Vitória da Conquista (BA) e Campina Grande (PB) aparecem em seguida, ambas com 12,0.

Qual é a cidade mais segura da Região Norte? ＋

Cametá, no Pará, lidera o ranking regional, com 8,3 assassinatos por 100 mil habitantes. Breves, também no Pará, aparece em segundo, com 13,4, e Parintins (AM), em terceiro, com 14,9.

Como é calculado o ranking das cidades mais seguras? ＋

O levantamento da MySide utiliza dados de 2025 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde. A classificação considera a taxa de assassinatos por 100 mil habitantes, o que permite comparar municípios com populações diferentes. O estudo inclui apenas cidades com mais de 100 mil moradores, por critérios de confiabilidade estatística.

O ranking considera roubos e furtos? ＋

Não. O indicador considera a taxa de assassinatos por 100 mil habitantes e não mede crimes como roubos, furtos, ameaças e casos de violência que não resultam em morte. Por isso, uma posição favorável não significa necessariamente menor incidência de todas as modalidades criminosas.

Uma cidade com baixa taxa de assassinatos é segura em todos os aspectos? ＋

Não necessariamente. A taxa representa um recorte da violência letal em 2025 e não descreve todas as condições de segurança pública. O indicador também não permite concluir, isoladamente, que uma política pública específica tenha provocado determinado resultado.

Acompanhe tudo sobre:Região NordesteSudesteCentro-OesteRegião NorteSul

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