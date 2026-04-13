Quaest, Futura e MDA: quando saem as próximas pesquisas eleitorais de 2026

A nova semana será marcada pela divulgação de três pesquisas de intenção de voto da disputa presidencial e diversos levantamentos de estados brasileiros para os cargos de governador e senador.

Segundo registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 43 levantamentos devem ser divulgados até a próxima sexta-feira, 17.

As três pesquias eleitorais que testará os nomes que devem disputar a presidência da República com abragência nacional serão dos institutos: Quaest, Futura e MDA.

Os levantamentos da Futura e MDA devem ser divulgados na terça-feira, 14. Já o levantamento da Quest será divulgado no dia 15, quarta-feira.

As outras quarenta pesquisas vão revelar os cenários eleitorais em estados como Paraná, Goiás, Piauí, Tocantins e São Paulo.

O TSE obriga as entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral.

Segundo a Lei das Eleições, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações sujeita os responsáveis a multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs (Unidade Fiscal de Referência).

Já a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs.

O registro de pesquisas eleitorais, contudo, não implica obrigatoriedade de divulgação de seus resultados, de acordo com a Resolução n.º 23.676/2021.

Com isso, um instituto ou empresa pode realizar o levantamento, mas não necessariamente divulgá-lo ao público.

Quando sai a próxima pesquisa para presidente?