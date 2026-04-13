Quaest, Futura e MDA: quando saem as próximas pesquisas eleitorais de 2026

Pesquisas eleitorais: três levantamentos nacionais serão conhecidos nessa semana (Montagem/Exame)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 13 de abril de 2026 às 06h00.
A nova semana será marcada pela divulgação de três pesquisas de intenção de voto da disputa presidencial e diversos levantamentos de estados brasileiros para os cargos de governador e senador.
Segundo registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 43 levantamentos devem ser divulgados até a próxima sexta-feira, 17.
As três pesquias eleitorais que testará os nomes que devem disputar a presidência da República com abragência nacional serão dos institutos: Quaest, Futura e MDA.
Os levantamentos da Futura e MDA devem ser divulgados na terça-feira, 14. Já o levantamento da Quest será divulgado no dia 15, quarta-feira.
As outras quarenta pesquisas vão revelar os cenários eleitorais em estados como Paraná, Goiás, Piauí, Tocantins e São Paulo.
O TSE obriga as entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral.
Segundo a Lei das Eleições, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações sujeita os responsáveis a multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs (Unidade Fiscal de Referência).
Já a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs.
O registro de pesquisas eleitorais, contudo, não implica obrigatoriedade de divulgação de seus resultados, de acordo com a Resolução n.º 23.676/2021.
Com isso, um instituto ou empresa pode realizar o levantamento, mas não necessariamente divulgá-lo ao público.
|QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS
|15/04/2026
|BRASIL
|Presidente
|BR-09285/2026
|FUTURA/APEX 100% CIDADES
|14/04/2026
|BRASIL
|Presidente
|BR-08282/2026
|MDA-PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA
|14/04/2026
|BRASIL
|Presidente
|BR-02847/2026