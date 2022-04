PT aprova federação com PCdoB e PV

O PT aprovou nesta quarta-feira, 13, a federação com o PCdoB e com o PV, em reunião online do diretório nacional do partido, com cerca de 90 participantes. As negociações em torno da federação já aconteciam há meses, mas a decisão só foi oficializada nesta quarta. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda precisará validar o processo.

