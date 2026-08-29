Pesquisa Vox Brasil: Flávio Bolsonaro fica numericamente à frente de Lula no 2º turno

A pesquisa Vox Brasil, divulgada neste sábado, 29, mostra uma mudança no cenário de segundo turno entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Após reduzir a diferença registrada no levantamento anterior, o parlamentar aparece numericamente à frente com 45,1% das intenções de voto, enquanto o petista soma 44,5%.

A distância entre Flávio Bolsonaro e Lula caiu de 6,4 pontos percentuais em julho para 0,6 ponto nesta rodada, colocando os dois candidatos em situação de empate técnico dentro da margem de erro de 2,15 pontos percentuais.

Na pesquisa anterior, realizada no fim de julho, Lula tinha 47,5% das intenções de voto, contra 41,1% do senador do PL. Na nova rodada, o presidente caiu, enquanto o senador avançou no cenário de confronto direto.

Entre os entrevistados, 7,9% declararam voto branco ou nulo, enquanto 2,5% não souberam responder ou preferiram não opinar.

Lula aparece à frente de Zema e Caiado

O instituto também simulou cenários de segundo turno entre Lula e outros candidatos. Contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o presidente aparece com 45,5% das intenções de voto, enquanto o mineiro registra 39,3%.

Na comparação com julho, Lula passou de 48,7% para 45,5%, enquanto Zema variou de 40,5% para 39,3%.

No cenário contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), Lula também mantém vantagem. O presidente tem 45,5%, ante 41,1% de Caiado. Na rodada anterior, o placar era de 46,8% a 42,5%.

Rejeição de Lula supera a de Flávio Bolsonaro

A pesquisa também mediu a rejeição eleitoral, indicador que mostra a parcela dos entrevistados que afirma não votar em determinado candidato. O presidente Lula aparece com o maior índice, com 52,7% das menções, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro, com 49,3%.

Na comparação com julho, os dois principais candidatos tiveram movimentos distintos. A rejeição de Lula passou de 51,5% para 52,7%, enquanto a de Flávio Bolsonaro caiu de 52,3% para 49,3%.

Flávio Bolsonaro reduziu em 3 pontos percentuais sua rejeição em relação ao levantamento anterior, enquanto Lula registrou alta de 1,2 ponto no mesmo indicador.

Entre os demais nomes avaliados, Zema aparece com 30,5% de rejeição, seguido por Ronaldo Caiado, com 28,7%. Renan Santos tem 25,3%, enquanto Pablo Marçal (PRTB) registra 22,4% nesta rodada.

Como os entrevistados podiam apontar mais de um candidato, os percentuais de rejeição não somam 100%.

A pesquisa Vox Brasil entrevistou 2.100 eleitores entre 25 e 27 de agosto de 2026, por meio de abordagem presencial domiciliar.

A margem de erro é de 2,15 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pelo Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas LTDA e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-05519/2026.