Previsão do Tempo SP hoje, 16/07: céu limpo e vento moderado com rajadas

Previsão do Tempo São Paulo hoje, 16/07

A previsão do tempo hoje, domingo 16/07, para São Paulo, segundo o INMET, indica poucas nuvens sem possibilidade de chuva, com temperatura máxima de 23ºC e temperatura mínima de 11ºC.

Vento: moderado com rajadas

Umidade do ar: máxima 100% e mínima 30%

Probabilidade de ocorrência de chuva: 0%

Leia também: Por que está ventando tanto hoje em SP? Entenda

Vai chover em São Paulo hoje?

Em São Paulo, hoje tem 0% de chance de chuva.

Como está a umidade do ar?

O nível de umidade do ar para São Paulo está com máxima de 100% e mínima de 30%.

Como está o vento e as nuvens em São Paulo?

Neste domingo (16), é esperado um vento moderado com rajadas, e tempo com poucas nuvens.

Nascer e pôr do sol

O nascer do sol será às 06:47 e o pôr do sol às 17:37. A duração do dia é de 10h e 10 minutos.

Ciclone

Um ciclone extratropical está impactando a região Sul do país e trazendo consigo uma mudança brusca no clima para boa parte do estado de São Paulo.

De acordo com as previsões, são esperadas fortes rajadas de vento, com velocidades podendo chegar a até 90 km/h. Essas condições adversas serão sentidas não apenas na Grande São Paulo, incluindo a capital, mas também nas regiões de Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba e Vale do Ribeira.