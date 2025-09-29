Previsão do tempo: Primavera com 'cara' de verão? SP deve ter calor em todos os dias desta semana

Uma primavera com cara de verão? Pois é isso que São Paulo deve enfrentar nos próximos dias, com temperaturas acima da média para outubro. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as médias devem superar os 25°C, especialmente no centro-oeste do estado.

O calor persistente é característico deste período do ano, quando a primavera avança e a capital passa a receber maior incidência de radiação solar, provocando elevação da temperatura.

Sol forte e poucas nuvens

A previsão aponta predomínio de sol forte e céu com poucas nuvens, sobretudo nos primeiros dias da semana, condição que reforça a sensação térmica elevada.

Apesar da estabilidade inicial, os meteorologistas não descartam a ocorrência de pancadas de chuva isoladas, principalmente à tarde.

Esses episódios são típicos da estação e podem ser intensificados pelo avanço de sistemas frontais, responsáveis por elevar os índices de umidade relativa do ar e gerar instabilidades locais.

Mínimas amenas, tardes de calor intenso

Durante as noites e madrugadas, o clima será mais agradável em SP. As temperaturas mínimas devem oscilar entre 16°C e 18°C proporcionando algum alívio térmico.

No entanto, os períodos diurnos serão marcados por calor expressivo: as máximas devem ultrapassar os 30°C em boa parte da capital e do interior.

Com essa condição, especialistas recomendam hidratação constante, uso de roupas leves e proteção solar, especialmente nos horários de maior incidência de radiação, entre 10h e 16h.