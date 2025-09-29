Brasil

Previsão do tempo: Primavera com 'cara' de verão? SP deve ter calor em todos os dias desta semana

Previsão do Inmet aponta dias ensolarados, mínimas entre 16°C e 18°C e pancadas isoladas no fim da semana

Redação Exame

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 12h22.

Última atualização em 29 de setembro de 2025 às 12h28.

Uma primavera com cara de verão? Pois é isso que São Paulo deve enfrentar nos próximos dias, com temperaturas acima da média para outubro. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as médias devem superar os 25°C, especialmente no centro-oeste do estado.

O calor persistente é característico deste período do ano, quando a primavera avança e a capital passa a receber maior incidência de radiação solar, provocando elevação da temperatura.

Sol forte e poucas nuvens

A previsão aponta predomínio de sol forte e céu com poucas nuvens, sobretudo nos primeiros dias da semana, condição que reforça a sensação térmica elevada.

Apesar da estabilidade inicial, os meteorologistas não descartam a ocorrência de pancadas de chuva isoladas, principalmente à tarde.

Esses episódios são típicos da estação e podem ser intensificados pelo avanço de sistemas frontais, responsáveis por elevar os índices de umidade relativa do ar e gerar instabilidades locais.

Mínimas amenas, tardes de calor intenso

Durante as noites e madrugadas, o clima será mais agradável em SP. As temperaturas mínimas devem oscilar entre 16°C e 18°C proporcionando algum alívio térmico.

No entanto, os períodos diurnos serão marcados por calor expressivo: as máximas devem ultrapassar os 30°C em boa parte da capital e do interior.

Com essa condição, especialistas recomendam hidratação constante, uso de roupas leves e proteção solar, especialmente nos horários de maior incidência de radiação, entre 10h e 16h.

