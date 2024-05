Sem chuvas, Centro-Oeste e Sudeste recebem alerta de calor intenso para os próximos dias

As regiões do Centro-Oeste e Sudeste desde o final de abril enfrentam uma onda de calor, com temperaturas que podem chegar a 5ºC acima da média para a época. Algumas cidades no interior do estado de São Paulo, por exemplo, atingiram os 38ºC na semana anterior. Por conta da persistência da forte onda de calor, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmte) segue com o alerta de "Perigo" e "Grande Perigo" para as regiões.

Sudeste e Centro-Oeste

Nestas regiões, o calor não vai se dissipar. As altas temperaturas devem se perpetuar ao longo da semana desde o norte do Paraná, passando por São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e de Minas Gerais, cobrindo todo o Mato Grosso do Sul e o sul de Goiás e Mato Grosso. O aviso do Inmet é de Grande Perigo para grande parte das duas regiões.

Nos estados do Sudeste, os dias serão de sol e céu limpo. No Rio de Janeiro, as máximas chegam a 37°C no meio da semana, sem previsão de chuva. Em São Paulo e Minas Gerais, os termômetros também passarão dos 30°C, com tempo firme e uma leve queda de temperatura a partir da quinta-feira. No Espírito Santo, as temperaturas também não caem, mas os capixabas podem esperar nuvens de chuva isoladas durante o meio da semana.

No Centro-Oeste, o tempo é firme, com máximas de 37°C no Mato Grosso, e 33°C no Mato Grosso do Sul e Goiânia. Não há previsão de chuva ou de temperaturas mais amenas ao longo da semana para os estados.

Norte e Nordeste

Segundo o Inmet, a previsão para os estados do Nordeste é de chuva ao longo da semana, mas as temperaturas permanecem na casa dos 30°C. Para a região de Salvador e litoral baiano, o Instituto emitiu um alerta de "perigo" para tempestades, que começam ainda nesta segunda-feira. Nos demais estados, a chuva deve chegar a partir de terça-feira, com muitas nuvens e pancadas isoladas, especialmente no Maranhão, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte.

Para o Norte do país, o Instituto também emitiu um alerta de "perigo" de tempestades para o Amapá, Roraima, norte do Amazonas e do Pará. Rondônia e Acre também tem previsão de chuva para a semana, mas com menos intensidade. Em Tocantins, o clima é estável, sem chuvas e poucas nuvens. Em toda a região, as máximas giram em torno dos 33°C.