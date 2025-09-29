ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Patrocínio:

espro_fa64bd

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Parceria do GPA com foodtechs salva 11,4 mil toneladas de alimentos e doa 21 milhões de refeições

No Dia Internacional contra o Desperdício de Alimentos, iniciativa da gigante varejista com a Connecting Food e Food To Save celebra impacto socioambiental e 400 ONGs atendidas

Segundo a ONU, o varejo é responsável por uma menor proporção (12%) do desperdício total (Germano Lüders/EXAME.com)

Segundo a ONU, o varejo é responsável por uma menor proporção (12%) do desperdício total (Germano Lüders/EXAME.com)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 12h00.

Última atualização em 29 de setembro de 2025 às 12h09.

Em um Brasil onde 27 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçadas por ano, o Grupo Pão de Açúcar (GPA) quer reverter o cenário e inspirar o varejo com boas práticas.

Em parceria com as foodtechs Connecting Food e Food To Save, a rede já evitou o descarte de 11,4 mil toneladas de alimentos em perfeitas condições de consumo e que iriam acabar indo para o lixo. Além de ser um problema de poluição ambiental, agrava a insegurança alimentar que afeta milhões de brasileiros.

Desde 2018, a iniciativa com a Connecting Food resultou na doação de 11,2 mil toneladas de alimentos, complementando aproximadamente 21 milhões de refeições para mais de 400 organizações sociais atendidas pelo programa do Instituto Pão de Açúcar contra o desperdício.

Já a união com a Food To Save, iniciada há pouco mais de um ano, já resgatou 268 toneladas de produtos por meio das "Sacolas Surpresa" — itens excedentes vendidos com desconto via aplicativo nas redes Pão de Açúcar, Extra Mercado, Minuto Pão de Açúcar, Mini Extra e Pão de Açúcar Fresh.

Para Renata Amaral, gerente de Sustentabilidade do GPA, as iniciativas estão alinhadas ao propósito de "alimentar sonhos e vidas".

"Acreditamos que as ações de responsabilidade social são de grande importância e geram um impacto significativo tanto para a empresa, como para as pessoas que são beneficiadas", afirmou.

Segundo a executiva, os compromissos reforçam a atuação do grupo em prol do respeito ao alimento e à transformação social. 

Redução do desperdício

As duas foodtechs atuam em frentes distintas, mas complementares.

A Connecting Food é responsável pela gestão da redistribuição de alimentos para organizações sociais, implementando processos e tecnologias para garantir doações seguras e transparentes.

"Redistribuir alimentos que perderam valor comercial, mas continuam em perfeitas condições de consumo significa levar refeições nutritivas à mesa de milhares de pessoas e reduzir emissões de carbono provenientes do descarte em aterros", destacou Priscila Socoloski, CEO da empresa.

Por sua vez, a Food To Save conecta consumidores a produtos excedentes, estimulando o consumo consciente.

"Cada sacola vendida representa uma escolha do consumidor e uma chance de evitar o desperdício. Trabalhar com o GPA potencializa nosso impacto e reafirma o papel do varejo como protagonista nessa mudança", complementou o CEO Lucas Infante.

  • Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG

    1/45 Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG (Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG)

  • Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia

    2/45 Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia (Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia)

  • LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia

    3/45 LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia (LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia)

  • 3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio

    4/45 3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio (3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio)

  • SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio

    5/45 SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio (SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio)

  • Kepler Weber: destaque na categoria Agronegócio

    6/45 Kepler Weber: destaque na categoria Agronegócio (Kepler Weber: destaque na categoria Agronegócio)

  • Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas

    7/45 Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas (Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas)

  • Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas

    8/45 Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas (Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas)

  • Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas

    9/45 Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas (Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas)

  • Magazine Luiza: vencedora da categoria Atacado, Varejo e E-commerce

    10/45 Magazine Luiza: vencedora da categoria Atacado, Varejo e E-commerce (Magazine Luiza)

  • Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce

    11/45 Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce (Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce)

  • Mercado Livre segue com enorme potencial de crescimento na América Latina

    12/45 Mercado Livre segue com enorme potencial de crescimento na América Latina (Mercado Livre: destaque na categoria Atacado, Varejo e E-commerce)

  • Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos

    13/45 Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos (Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)

  • WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos

    14/45 WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos (WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)

  • Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos

    15/45 Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos (Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)

  • MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário

    16/45 MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário (MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário)

  • Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário

    17/45 Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário (Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário)

  • Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário

    18/45 Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário (Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário)

  • Copel: vencedora na categoria Energia

    19/45 Copel: vencedora na categoria Energia (Copel: vencedora na categoria Energia)

  • Isa Energia: destaque na categoria Energia

    20/45 Isa Energia: destaque na categoria Energia (Isa Energia: destaque na categoria Energia)

  • Cemig: destaque na categoria Energia

    21/45 Cemig: destaque na categoria Energia (Cemig: destaque na categoria Energia)

  • Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza

    22/45 Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza (Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza)

  • Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza

    23/45 Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza (Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza)

  • Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza

    24/45 Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza (Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza)

  • Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia

    25/45 Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia (Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia)

  • ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia

    26/45 ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia (ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia)

  • Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia

    27/45 Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia (Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia)

  • Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário

    28/45 Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário (Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário)

  • C&A entra em nova fase de expansão, afirma Citi

    29/45 C&A entra em nova fase de expansão, afirma Citi (C&A: destaque na categoria Moda e Varerjo)

  • Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo

    30/45 Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo (Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo)

  • Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais

    31/45 Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais (Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)

  • Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais

    32/45 Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais (Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)

  • Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais

    33/45 Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais (Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)

  • Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico

    34/45 Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico (Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico)

  • Vibra aumenta participação no mercado, mas margens seguem pressionadas

    35/45 Vibra aumenta participação no mercado, mas margens seguem pressionadas (Vibra: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)

  • Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico

    36/45 Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico (Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)

  • Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde

    37/45 Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde (Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde)

  • Sabin: destaque na categoria Saúde

    38/45 Sabin: destaque na categoria Saúde (Sabin: destaque na categoria Saúde)

  • Fleury: destaque na categoria Saúde

    39/45 Fleury: destaque na categoria Saúde (Fleury: destaque na categoria Saúde)

  • EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística

    40/45 EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística (EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística)

  • Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística

    41/45 Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística (Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística)

  • Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística

    42/45 Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística (Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística)

  • Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular

    43/45 Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular (Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)

  • Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular

    44/45 Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular (Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)

  • Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular

    45/45 Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular (Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)

Acompanhe tudo sobre:ESGSustentabilidadeClimaMudanças climáticasAlimentos

Mais de ESG

Youcom, da Renner, lança primeiro jeans circular preto do Brasil

EcoRodovias e Volkswagen testam B100, biocombustível que reduz 90% das emissões de CO2

Logística limpa pode ser vitrine verde na COP30

Projeto brasileiro é primeiro do mundo a unir créditos de carbono de alta qualidade e impacto social

Mais na Exame

Minhas Finanças

Pix fora do ar? Clientes relatam falha generalizada nesta segunda-feira

Future of Money

Mudança na presidência do Federal Reserve pode levar bitcoin a US$ 200 mil, diz gestora

Negócios

Com educação executiva e visão de longo prazo, a Construtora Cavazani mira R$ 1 bilhão em 2026

Brasil

Moraes diz que Eduardo Bolsonaro está nos EUA para fugir de responsabilização judicial