Parceria do GPA com foodtechs salva 11,4 mil toneladas de alimentos e doa 21 milhões de refeições

Em um Brasil onde 27 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçadas por ano, o Grupo Pão de Açúcar (GPA) quer reverter o cenário e inspirar o varejo com boas práticas.
Em parceria com as foodtechs Connecting Food e Food To Save, a rede já evitou o descarte de 11,4 mil toneladas de alimentos em perfeitas condições de consumo e que iriam acabar indo para o lixo. Além de ser um problema de poluição ambiental, agrava a insegurança alimentar que afeta milhões de brasileiros.
Desde 2018, a iniciativa com a Connecting Food resultou na doação de 11,2 mil toneladas de alimentos, complementando aproximadamente 21 milhões de refeições para mais de 400 organizações sociais atendidas pelo programa do Instituto Pão de Açúcar contra o desperdício.
Já a união com a Food To Save, iniciada há pouco mais de um ano, já resgatou 268 toneladas de produtos por meio das "Sacolas Surpresa" — itens excedentes vendidos com desconto via aplicativo nas redes Pão de Açúcar, Extra Mercado, Minuto Pão de Açúcar, Mini Extra e Pão de Açúcar Fresh.
Para Renata Amaral, gerente de Sustentabilidade do GPA, as iniciativas estão alinhadas ao propósito de "alimentar sonhos e vidas".
"Acreditamos que as ações de responsabilidade social são de grande importância e geram um impacto significativo tanto para a empresa, como para as pessoas que são beneficiadas", afirmou.
Segundo a executiva, os compromissos reforçam a atuação do grupo em prol do respeito ao alimento e à transformação social.
Redução do desperdício
As duas foodtechs atuam em frentes distintas, mas complementares.
A Connecting Food é responsável pela gestão da redistribuição de alimentos para organizações sociais, implementando processos e tecnologias para garantir doações seguras e transparentes.
"Redistribuir alimentos que perderam valor comercial, mas continuam em perfeitas condições de consumo significa levar refeições nutritivas à mesa de milhares de pessoas e reduzir emissões de carbono provenientes do descarte em aterros", destacou Priscila Socoloski, CEO da empresa.
Por sua vez, a Food To Save conecta consumidores a produtos excedentes, estimulando o consumo consciente.
"Cada sacola vendida representa uma escolha do consumidor e uma chance de evitar o desperdício. Trabalhar com o GPA potencializa nosso impacto e reafirma o papel do varejo como protagonista nessa mudança", complementou o CEO Lucas Infante.
