Por que Lula vai se reunir com o presidente de um dos menores países da África

Ao longo de todo o seu mandato, Lula defende fortemente a agenda de países em desenvolvimento, passando por questões sociais e ambientais. Além disso, ele também deixa claro que quer mais protagonismo global para estas nações em poder e condições de investimento.

Lula já esteve em outros países da África como Angola, África do Sul, Cabo Verde e Egito – todos já muito presentes no imaginário brasileiro. Mas, desta vez, o presidente vai a um local pouco conhecido – e comentado – por aqui.

Benin tem uma relação estreita com o Brasil desde o século XVII. Isso porque, até XIX, o país foi um dos maiores entrepostos de escravos, muitos deles trazido para cá e introduzindo elementos na cultura brasileira. A feijoada e o acarajé, por exemplo, fazem parte da culinária beninense. Já a religião vodu, praticada pela maioria da população, é muito parecida com o candomblé.

Muitos brasileiros com descendencia beninense voltaram para o país e, em 2008, representavam entre 5% e 10% da população de Benin.

Com uma área de 112 mil quilômetros quadrados e cortado pela linha do Equador, Benin é um dos menores países africanos, com pouco mais de 10 milhões de habitantes. Na parte ocidental do continente,ele faz fronteira com Togo, com Burkina Faso, com o Níger e com a Nigéria.