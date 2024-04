Polícia Federal retoma agendamentos para emissão de passaportes após suposto ataque

A Polícia Federal anunciou na noite de quarta-feira, 24, que o agendamento on-line de passaportes está novamente disponível. O serviço estava temporariamente indisponível desde o dia 17 de abril, quando a instituição detectou uma tentativa de invasão na ferramenta on-line usada para os agendamentos.

Segundo a PF, uma atualização do sistema foi realizada e possibilitou a retomada. Isso significa que os usuários podem voltar a realizar os agendamentos por meio do

Os usuários podem voltar a realizar os agendamentos on-line através do portal do setor de Imigração da Polícia Federal. Após o preenchimento do formulário por meio virtual, a pessoa deve escolher uma das datas e horários disponíveis para realizar a emissão e comparecer presencialmente a um posto de atendimento da instituição.

Por que o sistema da PF ficou fora do ar?

A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar uma invasão hacker no sistema de passaporte da corporação no último dia 17. Na ocasião, houve uma tentativa de acesso às informações contidas na rede.

Com isso, os servidores precisavam trocar as senhas e o serviço de agendamento para emissão pela internet ficou suspenso temporariamente.

(Com O Globo)