Pode faltar combustível em aeroportos no feriado, diz associação

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) alerta que, caso as paralisações nas estradas continuem, o setor poderá sofrer com desabastecimento de combustível ao longo do feriado.

De acordo com a entidade, o transporte aéreo também pode ser impactado pela dificuldade de chegada de profissionais, tripulantes e passageiros aos aeroportos, inviabilizando a operação e prejudicando, ainda, atividades essenciais como o transporte gratuito de órgãos para transplantes e o envio de cargas.

Por nota, a Abear disse que “se coloca à disposição das autoridades para auxiliar nas medidas necessárias para minimizar eventuais transtornos”. A orientação é que os passageiros se desloquem com antecedência para os aeroportos.

Os impactos também já estão afetando alguns voos. No aeroporto internacional de Guarulhos, em razão da manifestação na Rodovia Hélio Smidt, até esta manhã 25 voos foram cancelados, sendo 12 ontem e 13 nesta terça-feira. “A GRU Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, orienta os passageiros a verificarem a situação de seus voos com as companhias aéreas.

Já o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte e o Aeroporto de Brasília estão operando normalmente.

