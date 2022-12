Pilotos e comissários decidem suspender greve no fim de semana de Natal

O Sindicato Nacional dos Aeronautas anunciou nesta sexta-feira, 23, que irá suspender a greve de pilotos e comissários de bordo durante o fim de semana de Natal.

De acordo com a entidade, a interrupção será para que a categoria vote de forma virtual a nova proposta apresentada pelas empresas até às 12h30 do domingo e os integrantes do sindicato possam ter tempo para se informar e fazer uma escolha consciente.

LEIA: Sindicato dos pilotos e comissários rejeita nova proposta do TST, e greve é mantida

A proposta mantém os valores de reajuste apresentado anteriormente pelas empresas, de reposição integral da inflação medida pelo INPC e mais 1% de ganho real, e acrescenta duas cláusulas sociais: a possibilidade de alteração dos horários de folga dos tripulantes mediante uma indenização e também a possibilidade do início das férias contar a partir de um dia de final de semana. Também serão renovados os termos da convenção coletiva da categoria.

Parte dos tripulantes cruzam os braços por duas horas diariamente desde segunda-feira, sempre das 6h às 8h, para reivindicar aumento real dos salários e melhores condições de descanso.

Por conta da greve, a orientação dos aeroportos é que os passageiros entrem em contato com as companhias aéreas para confirmar o status dos voos.