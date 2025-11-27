Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

PF faz operação contra fabricação clandestina de canetas emagrecedoras

Grupo é investigado por produzir, fracionar e comercializar princípio ativo usado em remédios para emagrecimento e diabetes

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 08h59.

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 27, uma operação contra um grupo criminoso acusado de produzir, fracionar e comercializar o princípio ativo de canetas emagrecedoras quatro estados.

Segundo comunicado da PF, a tirzepatida era fabricada sem registro ou padrões sanitários. Os agentes cumprem 24 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Clínicas, laboratórios, estabelecimentos comerciais e residências ligadas aos investigados são alvos da ação, nomeada de Operação Slim.

Vídeos encaminhados pela corporação mostram centenas de embalagens com o medicamento.

"Foram encontrados indícios de produção em série em escala industrial, prática não permitida no âmbito da manipulação magistral autorizada pela legislação vigente", informou a corporação.

A investigação identificou que a venda do material era realizada através da internet, sem controle de qualidade. Na manhã desta quinta-feira, a PF visa identificar os responsáveis e apreender documentos, equipamentos e os insumos usados na produção.

 

Acompanhe tudo sobre:OzempicMounjaroRemédiosCrimePolícia Federal

Mais de Brasil

Megaoperação mira grupo Fit por suspeita de sonegação de R$ 26 bi

Bolsonaro preso: três possíveis candidaturas para a direita em 2026

Congresso pode derrubar 63 vetos de Lula à lei de licenciamento ambiental

CNH sem autoescola: Lula lançará medida no dia 3 de dezembro

Mais na Exame

EXAME Agro

Por que o CEO da AGCO está otimista com o setor de máquinas agrícolas em 2026

Mercados

China alerta para risco de bolha entre fabricantes de robôs humanoides

Negócios

Homem mais rico do mundo ganha R$ 21,35 bilhões em 24h

Ciência

Marte ignora, Júpiter interfere: a rota incerta do cometa 3I/ATLAS