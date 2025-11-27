PF faz operação contra fabricação clandestina de canetas emagrecedoras

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 27, uma operação contra um grupo criminoso acusado de produzir, fracionar e comercializar o princípio ativo de canetas emagrecedoras quatro estados.

Segundo comunicado da PF, a tirzepatida era fabricada sem registro ou padrões sanitários. Os agentes cumprem 24 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Clínicas, laboratórios, estabelecimentos comerciais e residências ligadas aos investigados são alvos da ação, nomeada de Operação Slim.

Vídeos encaminhados pela corporação mostram centenas de embalagens com o medicamento.

"Foram encontrados indícios de produção em série em escala industrial, prática não permitida no âmbito da manipulação magistral autorizada pela legislação vigente", informou a corporação.

A investigação identificou que a venda do material era realizada através da internet, sem controle de qualidade. Na manhã desta quinta-feira, a PF visa identificar os responsáveis e apreender documentos, equipamentos e os insumos usados na produção.