Petrobras descobrepetróleo de alta qualidade no pré-sal da Bacia de Campos

A Petrobras (PETR4) identificou petróleo de excelente qualidade no pré-sal da Bacia de Campos após perfuração de poço exploratório no campo de Marlim Sul, localizado a 113 km da costa de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, em profundidade de 1.178 metros.

O poço 3-BRSA-1397-RJS apresentou intervalo portador de petróleo confirmado por perfis elétricos, indícios de gás e amostragem de fluido. As amostras coletadas serão submetidas a análises laboratoriais para caracterização das condições dos reservatórios e dos fluidos.

Os resultados dessas análises devem orientar a continuidade da avaliação do potencial da área. Segundo a companhia, a perfuração foi concluída de forma segura, com respeito ao meio ambiente e às pessoas envolvidas na operação.

A atuação da Petrobras na Bacia de Campos tem como objetivo recompor reservas de petróleo em áreas consideradas maduras. A estratégia busca garantir a sustentabilidade da companhia e atender à demanda nacional de energia durante o processo de diversificação da matriz energética.

O campo de Marlim Sul foi descoberto em novembro de 1987, a partir do poço 4-RJS-382, e é operado integralmente pela Petrobras, que detém 100% de participação.

Com a confirmação da presença de petróleo, a estatal avança para a etapa de estudos técnicos que irão detalhar as características do reservatório e subsidiar decisões sobre o desenvolvimento da área.

Os dados obtidos nesta fase são considerados essenciais para avaliar a viabilidade econômica e operacional da exploração no pré-sal da Bacia de Campos.