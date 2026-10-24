Qual pesquisa eleitoral mais se aproximou do resultado da eleição de 2022?

RESUMO ＋ As seis pesquisas eleitorais divulgadas na véspera do segundo turno das eleições presidenciais de 2022 apontavam Luiz Inácio Lula da Silva à frente de Jair Bolsonaro. Os levantamentos estimavam entre 50,4% e 54% dos votos válidos para Lula, enquanto Bolsonaro aparecia com percentuais entre 46% e 49,6%. O resultado oficial confirmou a vitória do petista, com 50,90% dos votos válidos, contra 49,10% do adversário. Entre as pesquisas analisadas, a Paraná Pesquisas apresentou uma estimativa mais próxima dos percentuais individuais dos candidatos, enquanto o Datafolha projetou uma diferença de quatro pontos percentuais entre eles, superior à margem de 1,80 ponto registrada nas urnas. Apesar das variações, todos os institutos acertaram ao indicar a liderança de Lula.

As últimas pesquisas eleitorais divulgadas em 29 de outubro de 2022, véspera do segundo turno das eleições presidenciais, apontavam Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente de Jair Bolsonaro (PL) em todos os seis levantamentos publicados naquele sábado.

Apesar das diferenças nas intenções de voto estimadas por cada instituto, os resultados indicavam uma disputa acirrada entre os candidatos.

Entre as pesquisas divulgadas, a Paraná Pesquisas apresentava o cenário mais equilibrado, com Lula registrando 50,4% dos votos válidos, contra 49,6% de Bolsonaro.

Na sequência, a CNT/MDA apontava 51,1% para o petista e 48,9% para o então presidente. Já a AtlasIntel estimava uma vantagem maior para Lula, com 53,4%, enquanto Bolsonaro aparecia com 46,6%.

Os levantamentos da Genial/Quaest e da Globo/Folha de S.Paulo/Datafolha indicavam resultados semelhantes, com Lula à frente por 52% a 48%.

A pesquisa Globo/Ipec apresentava a maior vantagem entre os seis institutos, com 54% dos votos válidos para o candidato do PT e 46% para o candidato do PL.

As pesquisas foram realizadas entre os dias 26 e 29 de outubro, com margens de erro que variavam de um a 2,2 pontos percentuais, conforme o instituto. Embora todos os levantamentos apontassem Lula na liderança, as estimativas apresentavam diferenças relevantes quanto à dimensão da vantagem do petista.

Quem ficou mais próximo do resultado final?

O resultado oficial do segundo turno confirmou a vitória de Lula, que recebeu 50,90% dos votos válidos, contra 49,10% de Bolsonaro. A diferença foi de 1,80 ponto percentual, em uma das disputas presidenciais mais acirradas desde a redemocratização brasileira.

Na comparação entre as estimativas divulgadas na véspera e o resultado das urnas, a maioria das pesquisas convergiria próximo à diferença observada na urna ao observar a margem de erro.

O instituto que mais se aproximou foi a CNT/MDA, com uma diferença projetada de 2,2 pontos. Os levantamentos do Datafolha e Quaest mostravam diferença de quatro pontos, mas que podia cair para dois, segundo a margem de erro dos levantamentos.

A Paraná Pesquisas também apresentou uma estimativa próxima do resultado, com uma diferença de apenas 0,50 ponto percentual em relação ao percentual oficial de Lula e de Bolsonaro. O levantamento, porém, indicava uma vantagem de apenas 0,80 ponto percentual para o petista.

Apesar dessas variações, os seis levantamentos divulgados na véspera acertaram ao indicar Lula como favorito na disputa. A votação de 30 de outubro confirmou a tendência apontada pelos institutos, embora a vantagem do candidato eleito tenha sido menor do que a projetada por parte das pesquisas.