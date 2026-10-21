Pesquisa Quaest: rejeição a Lula cai para 47% e fica abaixo dos 52% de Flávio Bolsonaro

Lula e Flávio: diferença entre a rejeição dos dois aumentou para cinco pontos (Renato Pizzutto/Band/Divulgação)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 11h03.
A rejeição ao presidente Lula (PT) passou de 53% para 47% em uma semana, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 21. Já a rejeição a Flávio Bolsonaro (PL) passou de 54% para 52%. Na simulação de segundo turno das eleições de 2026, o senador aparece com 45% das intenções de voto, contra 44% do petista, em situação de empate técnico.
A rejeição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou de 53% para 47% em uma semana, segundo a nova pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 21.O percentual de eleitores que afirmam que não votariam de jeito nenhum no petista caiu seis pontos percentuais em relação ao levantamento de 14 de outubro.
Já a rejeição ao senador Flávio Bolsonaro (PL) passou de 54% para 52% no mesmo período, uma oscilação de dois pontos percentuais, dentro da margem de erro da pesquisa.
A diferença da rejeição entre os dois agora é de cinco pontos percentuais.
Na simulação de segundo turno das eleições presidenciais de 2026, Flávio aparece com 45% das intenções de voto, contra 44% de Lula. Os dois candidatos estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
Os eleitores que afirmam que vão votar em branco, nulo ou não vão votar somam 9%. O levantamento também registra 2% de indecisos.
Na comparação com o levantamento divulgado em 14 de outubro, Flávio passou de 46% para 45%, enquanto Lula manteve os 44% das intenções de voto. Os dois também estavam tecnicamente empatados na rodada anterior.
Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem numericamente empatados, com 40% das intenções de voto cada.O percentual de indecisos passou de 7% para 14% em apenas uma semana, enquanto o grupo que declara voto branco, nulo ou que não pretende votar passou de 8% para 6%.
A pesquisa Quaest também mostra como os eleitores de outros candidatos no primeiro turno se dividem entre Lula e Flávio Bolsonaro em uma eventual segunda etapa da disputa presidencial.
Entre os que declaram voto em Augusto Cury, Lula aparece com 48%, ante 34% na semana anterior. Flávio Bolsonaro passou de 30% para 33% nesse grupo.
Já entre os eleitores de Ronaldo Caiado, Flávio registra 57%, ante 42% no levantamento anterior, enquanto Lula tem 21%.
No grupo que declara voto em Renan Santos, Flávio aparece com 51% e Lula com 25%. Na pesquisa anterior, os percentuais eram de 40% e 14%, respectivamente.As margens de erro desses recortes variam de 17 a 24 pontos percentuais, o que impede afirmar que houve mudanças estatisticamente significativas nas preferências desses grupos de eleitores.
A pesquisa Quaest ouviu 2.154 pessoas entre os dias 17 e 20 de outubro de 2026.
O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-08535/2026.
A rejeição ao presidente Lula passou de 53% para 47% entre os levantamentos de 14 e 21 de outubro de 2026, uma queda de seis pontos percentuais.
A rejeição ao senador Flávio Bolsonaro passou de 54% para 52% em uma semana. A variação de dois pontos percentuais está dentro da margem de erro da pesquisa.
Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente, com 45% das intenções de voto, contra 44% de Lula. Os dois estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.
Lula e Flávio Bolsonaro aparecem com 40% das intenções de voto cada na pesquisa espontânea. O percentual de indecisos passou de 7% para 14% em uma semana.
Entre os eleitores de Augusto Cury, Lula tem 48% e Flávio Bolsonaro, 33%. Entre os de Ronaldo Caiado, Flávio registra 57% e Lula, 21%. Já entre os eleitores de Renan Santos, Flávio aparece com 51% e Lula com 25%. Esses recortes possuem margens de erro entre 17 e 24 pontos percentuais.
O levantamento ouviu 2.154 pessoas entre 17 e 20 de outubro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O registro no TSE é BR-08535/2026.