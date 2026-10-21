Pesquisa Quaest: rejeição a Lula cai para 47% e fica abaixo dos 52% de Flávio Bolsonaro

RESUMO ＋ A rejeição ao presidente Lula (PT) passou de 53% para 47% em uma semana, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 21. Já a rejeição a Flávio Bolsonaro (PL) passou de 54% para 52%. Na simulação de segundo turno das eleições de 2026, o senador aparece com 45% das intenções de voto, contra 44% do petista, em situação de empate técnico.

A rejeição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou de 53% para 47% em uma semana, segundo a nova pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 21.

O percentual de eleitores que afirmam que não votariam de jeito nenhum no petista caiu seis pontos percentuais em relação ao levantamento de 14 de outubro.

Já a rejeição ao senador Flávio Bolsonaro (PL) passou de 54% para 52% no mesmo período, uma oscilação de dois pontos percentuais, dentro da margem de erro da pesquisa.

A diferença da rejeição entre os dois agora é de cinco pontos percentuais.

Rejeição

Flávio Bolsonaro (PL): 52%

Lula (PT): 47%

Empate técnico no 2º turno

Na simulação de segundo turno das eleições presidenciais de 2026, Flávio aparece com 45% das intenções de voto, contra 44% de Lula. Os dois candidatos estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Os eleitores que afirmam que vão votar em branco, nulo ou não vão votar somam 9%. O levantamento também registra 2% de indecisos.

Flávio Bolsonaro (PL): 45%

Lula (PT): 44%

Branco/nulo/não vai votar: 9%

Indecisos: 2%

Na comparação com o levantamento divulgado em 14 de outubro, Flávio passou de 46% para 45%, enquanto Lula manteve os 44% das intenções de voto. Os dois também estavam tecnicamente empatados na rodada anterior.

Lula e Flávio empatam na pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem numericamente empatados, com 40% das intenções de voto cada.

O percentual de indecisos passou de 7% para 14% em apenas uma semana, enquanto o grupo que declara voto branco, nulo ou que não pretende votar passou de 8% para 6%.

Como fica a transferência de votos no segundo turno?

A pesquisa Quaest também mostra como os eleitores de outros candidatos no primeiro turno se dividem entre Lula e Flávio Bolsonaro em uma eventual segunda etapa da disputa presidencial.

Entre os que declaram voto em Augusto Cury, Lula aparece com 48%, ante 34% na semana anterior. Flávio Bolsonaro passou de 30% para 33% nesse grupo.

Já entre os eleitores de Ronaldo Caiado, Flávio registra 57%, ante 42% no levantamento anterior, enquanto Lula tem 21%.

No grupo que declara voto em Renan Santos, Flávio aparece com 51% e Lula com 25%. Na pesquisa anterior, os percentuais eram de 40% e 14%, respectivamente.

As margens de erro desses recortes variam de 17 a 24 pontos percentuais, o que impede afirmar que houve mudanças estatisticamente significativas nas preferências desses grupos de eleitores.

A pesquisa Quaest ouviu 2.154 pessoas entre os dias 17 e 20 de outubro de 2026.

O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-08535/2026.