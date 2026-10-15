Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Pesquisa Datafolha: diferença entre Flávio Bolsonaro e Lula cai de 4 para 2 pontos

Como a margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão tecnicamente empatados

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 18h36.

Última atualização em 15 de outubro de 2026 às 18h41.

Priorizar nos meus resultados Google

O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 51% dos votos válidos na simulação do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 49%, segundo a nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 15.

Como a margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão tecnicamente empatados.

Os votos válidos excluem eleitores indecisos e aqueles que afirmam que vão votar em branco ou nulo.

Na comparação com o levantamento divulgado em 8 de outubro, a diferença entre os dois caiu de quatro para apenas dois pontos. O senador oscilou de 52% para 51%, enquanto Lula teve variação de 48% para 49%.

Em votos totais, o senador do PL aparece com 47% de intenções de voto contra 45% de Lula. Brancos, nulos e nenhum somam 6% e indecisos são 2%. Em uma semana, Flávio caiu de 49% para 47%. O atual presidente manteve o mesmo percentual de votos. Branco, nulo e indecisos subiram um ponto percentual cada.

Mais informações em instantes. 

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026

Mais de Brasil

Alcolumbre adia votação da PEC da Segurança Pública

Lula promete transporte público de graça aos finais de semana

PEC da Segurança vira palco de disputa entre governo e oposição sobre maioridade penal

Renan Santos vê 'perigo maior' com Flávio e critica campanha do canditato: 'Rei na barriga'

Mais na Exame

Brasil

Alcolumbre adia votação da PEC da Segurança Pública

Pop

Quem sai de 'A Fazenda 18' hoje? Enquete aponta favorito à eliminação

Mercado Imobiliário

TRXF11 e Matriz fecham operação de R$ 1,4 bi em galpões alugados ao Mercado Livre

Mercados

Ibovespa cai pela 3ª vez seguida com disputa eleitoral mais acirrada; dólar dispara 1,17%