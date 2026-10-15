Pesquisa Datafolha: diferença entre Flávio Bolsonaro e Lula cai de 4 para 2 pontos

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 18h36.
Última atualização em 15 de outubro de 2026 às 18h41.
O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 51% dos votos válidos na simulação do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 49%, segundo a nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 15.
Como a margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão tecnicamente empatados.
Os votos válidos excluem eleitores indecisos e aqueles que afirmam que vão votar em branco ou nulo.
Na comparação com o levantamento divulgado em 8 de outubro, a diferença entre os dois caiu de quatro para apenas dois pontos. O senador oscilou de 52% para 51%, enquanto Lula teve variação de 48% para 49%.
Em votos totais, o senador do PL aparece com 47% de intenções de voto contra 45% de Lula. Brancos, nulos e nenhum somam 6% e indecisos são 2%. Em uma semana, Flávio caiu de 49% para 47%. O atual presidente manteve o mesmo percentual de votos. Branco, nulo e indecisos subiram um ponto percentual cada.
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