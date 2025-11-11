Paraná Pesquisas: Lula segue à frente para 2026, mas com vantagem menor

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro caso o segundo turno das eleições presidenciais fosse realizado nesta semana.

O número foi divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta terça-feira, 11, que entrevistou 2020 pessoas em 26 estados e no Distrito Federal entre os dias 6 e 10 de novembro. Apesar do resultado positivo para o petista, registrou-se uma queda na diferença para os principais adversários em relação à última pesquisa do mesmo instituto, publicada em 27 de outubro.

Desta vez, identificou-se que, caso a disputa fosse com Bolsonaro, que está inelegível, o resultado do primeiro turno ficaria em 35,6% para Lula contra 32,1% do ex-presidente, enquanto Ciro Gomes (PSDB) aparece com 8,2%.

Na segunda rodada, a diferença seria mínima: Lula com 43,7% e Bolsonaro com 43,1%. A margem estimada de erro é de 2,2 pontos percentuais.

Contra o primogênito de Bolsonaro, a diferença é maior: 36,3% a 19,7% no primeiro turno e, no segundo, 45,4% a 38,6%. Se o candidato for o governador de São Paulo, a eleição seria 36% a 23,2% na primeira ida às urnas e, depois, com apenas os dois na disputa, seria 43% a 41,8%.

Já no cenário com Michelle a diferença seria de 10 pontos percentuais no primeiro turno: 36% a 26%. No segundo turno, fica 44,1% a 42,7%.

O ex-presidente foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, depois, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentar dar um golpe de Estado. Mesmo os aliados mais otimistas consideram improvável que a Justiça autorize a candidatura de Bolsonaro. Diante disso, os três nomes testados nas pesquisas têm sido aventados como eventuais candidatos com apoio do ex-presidente.

Na pesquisa de outubro, Lula vencia os mesmos quatro adversários com uma margem maior. Contra Bolsonaro, por exemplo, a diferença era de mais de 3 pontos percentuais: 44,6% a 41,6%. Já contra Michelle o resultado era de 44,7% a 41,7%. Para Tarcísio, anteriormente a diferença registrada foi de 44,9% a 40,9%. O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), foi testado nos quatro cenários e oscila entre 6,9% e 10,5%.

A pesquisa anterior foi feita em um bom momento para o governo, que registrou melhora na opinião pública em diversas pesquisas após a atuação de Lula contra as tarifas impostas pelos Estados Unidos a empresas brasileiras.

Depois disso, porém, a megaoperação policial do Rio de Janeiro que acabou com 121 mortos reagrupou a direita em torno da bandeira da segurança pública, enquanto o governo federal patinou no discurso da área.

Paraná Pesquisas: Cenários de 2º turno presidencial 2026 (novembro/2025)

Jair Bolsonaro x Lula

Lula: 43,7%

Jair Bolsonaro: 43,1%

Nenhum/Branco/Nulo: 7,6%

Não sabe/não opinou: 5,6%

Lula x Michelle Bolsonaro

Lula: 44,1%

Michelle Bolsonaro: 42,7%

Nenhum/Branco/Nulo: 7,8%

Não sabe/não opinou: 5,3%

Lula x Tarcísio de Freitas

Lula: 43%

Tarcísio de Freitas: 41,8%

Nenhum/Branco/Nulo: 9,5%

Não sabe/não opinou: 5,7%

Lula x Flávio Bolsonaro