'Papel da Polícia Federal é inegociável', diz Motta ao defender PL antifacção

Após divergências sobre as modificações propostas ao projeto de lei antifacção, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), declarou que as mudanças apresentadas pelo relator, Guilherme Derrite, não vão enfraquecer a atuação da Polícia Federal (PF) contra o crime organizado.

A fala do chefe da Casa ocorreu nesta terça-feira, 11, em coletiva de imprensa, um dia após a Polícia Federal se manifestar contra o relatório de Derrite e enfatizar que elas poderiam causar restrições "significativas ao papel histórico" da corporação.

"Não vamos permitir que nenhuma discussão na Casa vai permitir ataque à soberania do país. Nunca existiu nenhum interesse em tirar o poder da Polícia Federal. Eu reforcei isso ao ministro da Justiça [Ricardo Lewandowski] e às lideranças do governo na Câmara. O papel da Polícia Federal é inegociável no combate ao crime organizado", declarou Motta.

O presidente da Câmara também enfatizou a necessidade de diálogo para o enfrentamento dos problemas na área de segurança pública, após a megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro, em outubro, que resultou em 121 mortes.

"A segurança pública nunca foi um tema tão urgente nesse país. Temos que ter a capacidade de construir busca e convergência, principalmente para os grandes temas. A segurança pública nunca foi um tema tão urgente. Temos discutido para a proposta conversar com o sentimento do país", acrescentou.

Votação do PL antifacção

O presidente da Câmara adiantou que os parlamentares podem avaliar o texto da proposta de combate ao crime organizado na próxima quarta-feira.

"A nossa expectativa é até o dia de amanhã [12 de novembro] construir o diálogo com as lideranças da Casa e quem sabe votar amanhã".

Mais cedo, o deputado Motta e líderes partidários da Câmara decidiram retirar da pauta de votações desta terça-feira o projeto que está em debate. A decisão ocorreu após reunião entre os parlamentares, motivada pela falta de consenso em torno do conteúdo do relatório.

Há divergências entre diferentes setores da Casa, inclusive dentro do próprio governo, que se posiciona contra a versão atual do texto.

Escolha de Derrite por critérios técnicos

Hugo Motta também esclareceu que a escolha do deputado Guilherme Derrite para atuar como relator do projeto de lei se baseou em critérios técnicos. E apesar das críticas às mudanças propostas, o presidente da Câmara disse que o tema da segurança pública não pode ser usado para obtenção de vantagens nas eleições.

"Quando designei Derrite, na última sexta-feira, para relatar o projeto, foi para que fizesse trabalho técnico, não permitindo que o tema fosse usado como palanque eleitoral por quem quer que seja”, disse Motta.

Para facilitar as negociações, ele também afirmou que Derrite está em diálogo constante com parlamentes e representantes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Desde então, o deputado Guilherme Derrite tem dialogado com as lideranças partidárias, com os estados e o governo federal. E esta presidência tem o tema como prioridade".

Derrite está licenciado do cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo, função que exerce na gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

*Em atualização.