Paes abre Carnaval do Rio com cerimônia de entrega da chave da cidade à Corte da folia

O prefeito Eduardo Paes entregou, nesta sexta-feira, a chave da cidade à Corte do Carnaval, em ato no Palácio da Cidade, em Botafogo, zona sul do Rio.

A cerimônia teve apresentação de Milton Cunha e marca o início oficial do Carnaval 2024. Paes frisou que a cerimônia foi eternizada para todos os anos a partir de hoje na cidade e, dirigindo-se a Kaio Mackenzie, Rei Momo, disse:

"Vou permitir que você fique no comando, excepcionalmente, não só até quarta-feira. Será a partir de hoje até o Sábado das Campeãs. Mas segunda-feira, dia 19, vou estar de volta quando seu reinado acabar. Aí a gente volta ao nosso trabalho. Passo ao Rei Momo a coroa oficial do Carnaval carioca", disse o prefeito.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, também participou da cerimônia. Eduardo Paes destacou a publicação em Diário Oficial para que a transferência da chave da cidade fique eternizada no calendário oficial da cidade:

"Que o ministro Celso Sabino me acompanhe entregando a chave da cidade ao Rei Momo. E gostaria de dizer que em ato extraordinário decretei como evento e cerimônia do Rio a transmissão das chaves da cidade ao Rei Momo. Nenhum prefeito poderá deixar de fazer a transferência da chave oficial ao Rei Momo daqui para a frente.

Já o ministro enfatizou a importância do Rio para atrair turistas ao Brasil em fevereiro:

"O Rio é a cidade que mais recebe turistas no Brasil. E, nacionalmente, a perspectiva é de que teremos 49 milhões de foliões aproveitando o Carnaval do Brasil. É um número 6,5% maior do que o do ano passado. E viva o Carnaval do Rio se Janeiro!

Tia Surica, nomeada por Paes a Rainha Principal da folia, chegou ao Palácio da Cidade num carro de época. Na cerimônia, com mais de 100 atores e atrizes fantasiados, estiveram presentes também figuras do Carnaval carioca e da política, entre eles o historiador Luiz Antonio Simas, integrantes de escola de samba como Portela e São Clemente, secretários municipais, entre os quais Tainá de Paula, de Meio Ambiente, e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. O evento teve, no fim, um baile de Carnaval com a bateria da Imperatriz Leopoldinense, campeã do ano passado.

A prefeitura divulgou, no início desta semana, todo o planejamento operacional para os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí e na Nova Intendente, e para os shows no Terreirão do Samba.