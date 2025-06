Onda de frio avança pelo Brasil com risco de geada, neve e temperaturas negativas; veja previsão

O inverno de 2025, que começou às 23h42 da sexta-feira, 20, já apresenta os primeiros sinais de uma estação mais próxima do comportamento típico: frio intenso, chuvas e até risco de neve.

A previsão para os primeiros dias aponta uma sequência de eventos climáticos expressivos, com destaque para uma frente fria que avança pelo país e derruba as temperaturas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na segunda-feira, 23, uma nova frente fria deve atuar sobre áreas do Sul do Brasil. O sistema provocará chuvas no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e na faixa sul de São Paulo.

Em alguns pontos, especialmente entre o norte gaúcho e o norte do Paraná, não se descarta a ocorrência de chuvas fortes e localizadas. Além da precipitação, o sistema trará uma forte queda de temperatura, com efeitos sentidos já pela manhã em parte da Região Sul e no Mato Grosso do Sul.

No decorrer do dia, o avanço do ar frio atingirá também o interior paulista, o sul do Rio de Janeiro, o sudoeste do Mato Grosso e até áreas do sul de Rondônia e Acre, configurando o quarto episódio de friagem do ano. A condição é típica do inverno amazônico, quando massas polares avançam com força pela região Norte.

Risco de neve e geadas amplas

Com o frio intenso e a umidade disponível, há expectativa para neve localizada nas serras gaúcha e catarinense na noite de segunda-feira, 23. As condições atmosféricas serão propícias para o fenômeno, embora de forma pontual.

Na terça-feira, 24, o frio se intensifica. Durante a madrugada e início da manhã, há previsão de geada ampla nos três estados do Sul, com intensidade variando de moderada a forte entre a Serra Gaúcha, Santa Catarina e o sul do Paraná. A geada também poderá ocorrer no sul do Mato Grosso do Sul e no sudoeste e sul de São Paulo.

A condição de geada deve persistir na quarta-feira, 25, nas mesmas regiões. Já a queda de temperatura será sentida em áreas mais ao norte, incluindo o sul de Goiás, Triângulo Mineiro, Zona da Mata e sul de Minas Gerais, além de todo o estado do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo.

Apesar da continuidade do frio e da presença de geada fraca a moderada no Sul, a partir de quarta-feira a massa de ar polar começa a perder força gradualmente. Ainda assim, o impacto das temperaturas deve ser sentido em boa parte do país até o fim da semana.

Segundo os meteorologistas, a neutralidade climática no Oceano Pacífico contribui para esse cenário típico de inverno. A ausência de fenômenos como El Niño e La Niña favorece a circulação de frentes frias com maior frequência e intensidade.