O atual prefeito e pré-candidato à reeleição na cidade de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), lidera todos os cenários de segundo turno, segundo a pesquisa da Futura Inteligência, em parceria com a empresa 100% Cidades, obtida com exclusividade pela EXAME.

Na disputa contra o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), o atual prefeito tem 44,4% das intenções de voto contra 33,9% do psolista. A fração do eleitorado que vota branco ou nulo nessa simulação é de 13,1%, e 8,5% se disseram indecisos.

Em um eventual confronto contra Tabata Amaral (PSB) no segundo turno, Nunes tem 43,9% das preferências enquanto Tabata aparece com 30% das intenções de voto. O número de nulos ou branco é de 17,2%, enquanto 8,9% estão indecisos.

No mesmo tipo de simulação contra o deputado Kim Kitaguiri (União), Nunes tem a maior vantagem, com 51,8%. O parlamentar aparece com apenas 12,7%. O cenário tem um alto número de votos nulos ou brancos, com 24,2%. 11,2% apontam que estão indecisos.

Boulos lidera contra Tabata e Kim

Apesar de perder para Nunes na simulação de segundo turno, Boulos venceria os outros concorrentes. No confronto com Tabata Amaral, o deputado tem 35,4% cibtra 32% de Tabata. Nesse cenário, 23,4% escolheram votar nulo ou branco, e 9,2% ficam indecisos.

Na disputa com Kim, Boulos lidera com 44,5% contra 23% do deputado do União Brasil. O número de branco ou nulo foi de 21,3%, enquanto 11,3% apontam indecisão.

A pesquisa Futura/100% cidades foi registrada no TSE como SP-04314/2024 e ouviu 1.000 pessoas entre os dias 6 e 7 de maio, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Quando vai ser a próxima eleição para prefeito?

As eleições municipais de 2024 vão acontecer no dia 6 de outubro de 2024, o primeiro domingo do mês. Já o segundo turno, se houver, deve acontecer no último domingo do mês, dia 27 outubro, nas cidades com mais de 200.000 eleitores em que a candidata ou candidato mais votado à prefeitura não tenha atingido a maioria absoluta, isto é, metade mais um dos votos válidos (excluídos brancos e nulos).