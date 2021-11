Novo leilão da Cedae acontece dezembro com outorga mínima de R$1,1 bilhões

O governo do Rio de Janeiro apresentou nesta segunda-feira o edital da nova tentativa de concessão do lote 3 de ativos Cedae, com 21 cidades participantes e valor mínimo de outorga de 1,1 bilhão de reais.

O lote 3 foi posto à venda em abril deste ano com sete cidades e ficou sem interessados. O governo pretende realizar o leilão do lote remodelado no fim de dezembro. O total da população englobada no projeto passou de 1,9 milhão para 2,7 milhões, afirmou o secretário de Estado da Casa Civil, Nicola Miccione.

O vencedor do certame terá que investir 4,7 bilhões de reais para universalizar os serviços de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto ao longo de 35 anos de contrato.

Apesar do valor mínimo da concessão ser de 1,1 bilhão de reais a expectativa do governo do Rio de Janeiro é que a arrecadação possa superar os 4 bilhões.

No leilão de abril, a concessão dos lotes 1, 2 e 4 gerou outorgas de mais de 22 bilhões de reais ante mínimo do edital de 10,6 bilhões.

O leilão do lote 3 foi marcado para 29 de dezembro, na B3. As 21 cidades do lote 3 são: Bom Jardim ,Bom Jesus do Itabapoana, Carapebus, Carmo, Itaguaí, Itatiaia, Macuco, Natividade, Paracambi, Pinheiral, Piraí, Rio Claro, Rio das Ostras, região oeste do Rio de Janeiro, São Fidélis, São José de Ubá, Sapucaia, Seropédica, Sumidouro, Trajano de Moraes e Vassouras.