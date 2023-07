“Nós derrotamos o bolsonarismo”, diz Barroso após ser vaiado em evento da UNE

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, afirmou na quarta-feira, 12, durante discurso no 59° Congresso da UNE (União Nacional dos Estudantes) que enfrentou e derrotou o bolsonarismo. A declaração do magistrado aconteceu em reação a vaias da plateia do evento, que exibiu uma faixa chamando Barroso de 'inimigo da enfermagem e articulador do golpe de 2016'.

"Nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas", disse.

O discurso de Barroso defendeu também o livre direito à manifestação e criticou a ditadura. Ele estava acompanhado no palco do ministro da Justiça do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Dino.

"Só ditadura fecha Congresso, só ditadura cassa mandatos, só ditadura cria censura, só ditadura tem presos políticos. (...) Nós percorremos um longo caminho para que as pessoas pudessem se manifestar de qualquer maneira que quisessem", afirmou.

Reação de apoiadores de Bolsonaro