Morre Roberto Dinamite, jogador ídolo do Vasco, aos 68 anos

O futebol brasileiro perdeu neste domingo, 8, mas uma de suas grandes estrelas. O ex-atacante Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, morreu aos 68 anos, no Rio de Janeiro.

Dinamite estava desde o fim de 2021 em tratamento de tumores descobertos na região do intestino. A informação da morte foi confirmada pela família.

Carlos Roberto Gama de Oliveira nasceu em 13 de abril de 1954, em Duque de Caxias (RJ). O jogador fez, ao longo de sua carreira no Vasco, 708 gols em 1.110 jogos.

Com o Vasco, Roberto conquistou um Campeonato Brasileiro (1974) e cinco Campeonatos Cariocas (1977, 1982, 1987, 1988 e 1992).

O jogador também passou pelo Portuguesa, em 1989, e pelo Campo Grande, em 1991, antes de retornar ao Vasco para encerrar a carreira em fevereiro de 1993.

O ex-atacante detém até hoje as marcas de maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 190 gols, e do Campeonato Carioca, com 279.

Dada a sua importância para o Vasco, em sua homenagem há uma estátua atrás de um dos gols de São Januário, construída por financiamento coletivo e que arrecadou, em menos de seis horas, o montante de R$ 190 mil. O monumento foi inaugurado em 28 de abril deste ano.

Fora dos campos, Dinamite foi eleito presidente do time em 2008 e logo teve lidar com o primeiro rebaixamento da história do clube.

No ano seguinte, a equipe conquistou o título da Série B do Brasileirão, e em 2011 alcançou o inédito título da Copa do Brasil. Em 2013, entretanto, o Vasco caiu novamente para a Segunda Divisão, e Roberto encerrou seu segundo mandato no ano seguinte.