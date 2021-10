Moraes determina prisão preventiva do blogueiro Allan dos Santos

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão preventiva do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, que está nos Estados Unidos. O ministro determinou que o Ministério da Justiça inicie o procedimento de extradição do blogueiro bolsonarista. Com isso, o nome do blogueiro será encaminhado para a Interpol.

O GLOBO apurou que a determinação para que o blogueiro fosse preso foi expedida há 15 dias pelo ministro do STF e que a embaixada do Brasil em Washington já foi informada.

Santos é alvo de dois inquéritos que tramitam STF que investigam um suposto esquema de divulgação de informações falsas, ataques a autoridades e organização de atos antidemocráticos.

O primeiro apura uma rede de divulgação de informações falsas e ataques a ministros do STF. O segundo investiga um grupo que usa redes sociais para organizar atos antidemocráticos como protestos que pedem o fechamento do Congresso Nacional ou intervenção militar.

Nos últimos meses, ele foi alvo de operações deflagradas pela Polícia Federal relativas às investigações. No último dia 14, o canal do YouTube Terça Livre e o perfil pessoal do influenciador bolsonarista no Instagram foram bloqueados por decisão de Moraes.