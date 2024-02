Montante aplicado em melhorias no aeroporto de Congonhas chegará a R$ 2 bilhões

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, informou neste sábado, 3, que o montante aplicado a melhorias no Aeroporto de Congonhas chega ao patamar de 2 bilhões de reais. Ele viajou a São Paulo para conferir o andamento de uma construção de outro importante terminal do estado: a do Sistema Aeromóvel, que irá ligar os terminais do Aeroporto Internacional de Guarulhos à malha da Companhia de Trens Metropolitanos (CPTM).

A obra do aeromóvel, ressaltou Silvio Costa, deverá custar 300 milhões de reais. Silvio Costa Filho chegou ao estado em comitiva, acompanhado dos ministros Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, e Renan Filho, dos Transportes.

Como vai funcionar aeromóvel que liga terminais do Aeroporto de Guarulhos ao sistema de trens de SP

O titular da pasta de Portos e Aeroportos afirmou que a meta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para este ano é entregar "as obras das quais a população precisa". Ele adicionou que, nesse âmbito, uma das prioridades é aprimorar as estruturas dos aeroportos.

"São quase 2.000 passageiros por hora, que vão poder ter acesso ao aeroporto", disse.

Novo aeroporto em Olímpia

Outro plano do governo é o de abrir um aeroporto em Olímpia, para o qual deve reservar 100 milhões de reais. O município fica na região metropolitana de São José do Rio Preto. O governo ainda estuda inaugurar um segundo terminal, em localidade a ser definida com base em avaliações de um grupo de trabalho montado recentemente.

Segundo o ministro Silvio Costa, a aviação no país cresceu 15% em 2023. "Saindo de 98 milhões de passageiros para 112 milhões", emendou.