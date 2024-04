Ministros da Educação e Saúde vão ao Senado para falar sobre ensino médio e dengue

O ministro da Educação, Camilo Santana, e a ministra da Saúde, Nísia Trindade, vão ao Senado nesta terça-feira, 16, para falar sobre a agenda de propostas dos ministérios, além responder sobre eventuais críticas.

Santana participa de audiência pública na Comissão de Educação da Casa e deverá falar sobre o projeto do novo Ensino Médio. A proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados em março e deve começar a tramitar em breve no Senado. A expectativa da relatora, professora Dorinha, é aprovar o PL rapidamente.

Os senadores também devem questionar o chefe da pasta sobre os atrasos na divulgação de resultados do Sisu e Prouni. No início desse ano, a divulgação do MEC apresentou falhas e mostrou aos estudantes resultados errados.

O convite a Santana atende ao requerimento do senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Ele sugere ainda, que a reunião com o ministro sirva para discussão sobre as políticas, estratégias e resultados do MEC, incluindo questões operacionais do Sisu, do ProUni e do Fies.

Ministra da Saúde deve ser questionada sobre casos de dengue

Nísia Trindade, por sua vez, participa de sessão na Comissão de Saúde do Senado. A ministra deve falar sobre as ações do governo no combate à dengue.

O Brasil atingiu em 2024 o maior número de mortes pela doença da história. Apesar do monitoramento da pasta mostrar um arrefecimento dos casos na maior parte do país, o andamento da vacinação de crianças contra a doença deve ser abordado.

É esperando ainda que os senadores questionem a ministra sobre desnutrição e óbitos entre os ianomâmis, além de metas, planejamentos e diretrizes governamentais da pasta.

A chefe da pasta é alvo de partidos do Centrão, que tem pressionado o Planalto para ampliar seu espaço no primeiro escalão e tem mirado o posto de Nísia. O presidente Luiz Inácio Lula (PT) garantiu em mais de uma oportunidade que a ministra vai continuar na pasta, apesar das pressões.

Ministros de Lula no Congresso

Além de Santana e Trindade, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, participará de audiência na Câmara dos Deputados para falar sobre a fuga e recaptura dos presos de Mossoró, além de debater assuntos relacionados à segurança pública.

Na quarta-feira, os ministros da Defesa, José Múcio, da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, e da Pesca e Agricultura, André de Paula, também terão audiências em comissões na Câmara dos Deputados.