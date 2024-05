Ministro Costa Filho anuncia leilão de portos para agosto após adiamento por chuvas no RS

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou que o primeiro leilão de áreas portuárias deste ano será realizado em agosto.

As três áreas estavam na lista das seis que iriam a leilão no dia 23 deste mês, mas tiveram o processo suspenso em razão das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

O anúncio sobre o leilão em agosto foi feito por Costa Filho durante uma visita técnica, realizada nesta sexta-feira, 3 , no Recife (PE).

O leilão será realizado na B3, em São Paulo. A expectativa do governo é de que os contratos devem somar cerca de R$ 60 milhões.

As áreas leiloadas serão: