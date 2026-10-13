MDB se divide sobre 2º turno: ao menos 15 diretórios apoiam Flávio, 10 respaldam Lula

RESUMO ＋ O MDB chegou dividido ao segundo turno das eleições presidenciais. Enquanto a maioria dos diretórios estaduais deve declarar apoio a Flávio Bolsonaro (PL), dez diretórios das regiões Norte e Nordeste anunciaram respaldo à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A divisão foi autorizada pela convenção nacional do partido, que permitiu às direções estaduais definir seus apoios conforme as alianças locais.

O MDB chegou à disputa do segundo turno das eleições dividido. Nesta terça-feira, 13, Flávio Bolsonaro (PL) se reúne com parte da bancada e receberá o apoio da maioria dos diretórios estaduais da sigla.

No mesmo dia, porém, dez diretórios de estados das regiões Nordeste e Norte do país declararam apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Lula também deverá receber parlamentares do MDB para formalizar esse respaldo parcial. O petista já contava com o apoio da maior parte da bancada do partido no Senado, por exemplo.

A convenção nacional do MDB havia autorizado os diretórios estaduais a declarar apoio a presidenciáveis de acordo com seus arranjos locais. O partido é o maior do país em número de filiados: tem cerca de 2 milhões. Durante o governo Lula, o partido chefiou três ministérios.

No Congresso, o MDB atualmente tem a quinta maior bancada, tanto em número de deputados (38) como de senadores (9). Nas eleições do dia 5 de outubro, o partido de Ulysses Guimarães elegeu 36 deputados, dois a menos do que na atual Legislatura, e oito senadores, um a menos do que hoje.

O partido, que tem origem na oposição à ditadura militar, terá, a partir do ano que vem, a terceira maior bancada no Senado e a sexta maior na Câmara dos Deputados.

O movimento pró-Flávio Bolsonaro é liderado principalmente pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e pelo recém-filiado Felício Ramuth, vice-governador reeleito de São Paulo. O governador reeleito, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com boa interlocução no partido, também procurou Baleia Rossi, presidente da sigla, para defender o apoio a Flávio.

Em entrevista na semana passada, Nunes disse que o partido não poderia "se furtar de sua responsabilidade", em referência ao apoio. O movimento foi reforçado após Flávio terminar na liderança no primeiro turno, com uma diferença de 1,87 ponto para o presidente Lula.

Também já declarou apoio ao bolsonarismo o ex-presidente da República Michel Temer. O único governador eleito pelo partido no primeiro turno, Daniel Vilela, também saiu em defesa do senador do PL. Vilela é o sucessor de Ronaldo Caiado (PSD) em Goiás. Diretórios do Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste, em sua maioria, também vão apoiar o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Por outro lado, diretórios de Amazonas, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraíba e Rondônia anunciaram respaldo a Lula. Entre as lideranças que articularam o documento, estão o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), o ex-governador do Pará e senador eleito Helder Barbalho e o senador e ex-ministro dos Transportes Renan Filho (AL).

Em nota conjunta, esses diretórios defendem o apoio como uma "defesa da liberdade, da democracia e da soberania do povo brasileiro, exercida por meio do voto direto".

"Nosso posicionamento reafirma o compromisso com o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda, a redução das desigualdades e a promoção da justiça social. Defendemos um Brasil que avance com oportunidades para todos, crescimento sustentável e diálogo político", diz o documento.

Na nota, os diretórios afirmam apoiar a continuidade de políticas públicas "que fazem diferença na vida dos brasileiros, como o Bolsa Família, o Pé-de-Meia, a Farmácia Popular, o Mais Médicos, o Minha Casa, Minha Vida, o Brasil Sorridente, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o FIES, o ProUni, o Luz para Todos e a Isenção do Imposto de Renda (IR), assim como todos os programas de infraestrutura e logística".

O documento também convoca "todos os dirigentes estaduais e municipais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, senadores e lideranças comunitárias do MDB a se engajarem, de forma plena e organizada, na campanha" por meio de comitês de mobilização em todas as capitais e nos municípios-polo, carreatas e mutirões de rua, atos públicos nas praças, articulação com as bases municipais e presença ativa nas redes sociais.