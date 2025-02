Lula reúne Alcolumbre e Hugo Motta em exibição de 'Ainda Estou Aqui' no Palácio da Alvorada

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), confirmou presença na exibição do filme Ainda Estou Aqui, que ocorrerá no Palácio da Alvorada. Lula também chamou ministros e lideranças para o cinema. O encontro ocorre em meio as negociações para uma reforma ministerial, com trocas que agradem a parlamentares do centrão e melhorem o diálogo do presidente com o Congresso Nacional.

O filme Ainda Estou Aqui concorre ao Oscar em três categorias: melhor filme de língua não inglesa, melhor filme e melhor atriz, com Fernanda Torres indicada.

Líderes de partidos do centrão, como MDB, PP e Republicanos, tem articulado com aliados de Lula a entrada de um representante do grupo político na Secretaria de Relações Institucionais no Palácio do Planalto.

Pressionado pela queda na popularidade do governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve iniciar nesta semana trocas na sua equipe ministerial. Junto com a crise do Pix, a avaliação entre auxiliares do petista é de que os maus números das últimas pesquisas de opinião fizeram o presidente "acordar" e iniciar as mudanças que já eram discutidas desde o ano passado.

Uma das trocas dadas como certa é a ida de Alexandre Padilha para o Ministério da Saúde, no lugar de Nísia Trindade. A avaliação no Planalto é que a pasta, que tem um dos maiores orçamentos da Esplanada dos Ministérios, não conseguiu avançar com programas que Lula quer utilizar como vitrine de seu terceiro mandato, como o Mais Especialidades.