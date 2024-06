Lula, Haddad, Mercadante e mais: veja repercussão da morte de Maria da Conceição Tavares

A morte da economista Maria da Conceição Tavares, na madrugada de hoje, repercutiu nas redes entre políticos, economistas, artistas e ex- alunos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em post no X, lamentou a morte e exaltou sua importância na defesa de um "desenvolvimento econômico com justiça social".

"Maria da Conceição de Almeida Tavares foi professora, deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, economista e matemática, uma das maiores da nossa história. Nascida em Portugal, adotou o Brasil e nosso povo com o seu coração e paixão pelo debate público e pelas causas populares. Foi uma economista que nunca esqueceu a política e a defesa de um desenvolvimento econômico com justiça social. Formou gerações de economistas na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalhou no BNDES, em projetos importantes para a industrialização do nosso país e com a CEPAL em defesa do desenvolvimento da América Latina.

Escreveu centenas de artigos e muitos livros. Até hoje suas aulas são consultadas pelos jovens em vídeos na internet, pela sua fala sempre franca e direta. Tive o prazer e a honra de conviver e conversar muito com minha amiga ao longo dos anos, debatendo o Brasil e os nossos desafios sociais e econômicos no Instituto Cidadania, em conversas no Rio de Janeiro ou em viagens pelo Brasil. Nesse momento de despedida, meus sentimentos aos familiares, em especial aos filhos, aos muitos amigos, alunos e admiradores de Maria da Conceição Tavares".

Maria da Conceição de Almeida Tavares foi professora, deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, economista e matemática, uma das maiores da nossa história. Nascida em Portugal, adotou o Brasil e nosso povo com o seu coração e paixão pelo debate público e pelas causas…

Obrigada, Professora Maria da Conceição Tavares!

O Ministério da Fazenda soltou nota sobre a morte de Maria da Conceição Tavares. A pasta de Fernando Haddad destacou a "contribuição inestimável" dela ao pensamento econômico brasileiro.

"Corajosa, criticou de forma arguta decisões de política econômica implantadas em descompasso com a justiça social. Seu forte espírito público inspirou centenas de economistas no país. Neste momento de dor, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os servidores do ministério da Fazenda manifestam respeito e solidariedade aos familiares e amigos de Maria da Conceição Tavares", diz o texto.

Em audiência pública na Câmara, no dia 22 de maio, Haddad citou Conceição Tavares ao falar dos ruídos em torno da política do governo. "Existe interesse por trás disso, e nós ficamos aqui fingindo que não existe. A ex-deputada Conceição Tavares dizia: as coisas se resolvem nos jantares e almoços de sexta-feira, não acontecem à luz do dia."

A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), afirmou que Maria da Conceição Tavares foi uma mulher corajosa, que colocou sua inteligência e conhecimento a serviço da transformação social de nosso país. "É uma grande perda, especialmente num momento em que o Brasil precisa de vozes em defesa da democracia e do desenvolvimento econômico, como sempre ela se destacou", disse a dirigente do partido ao qual Conceição foi filiada.

A ex-presidente Dilma Rousseff classificou a professora como uma das mais importantes e influentes intelectuais da atualidade. "Minha amiga e professora era uma mulher brilhante e profundamente comprometida com a soberania nacional, tendo atuado decisivamente na construção de um Brasil menos desigual. Era uma portuguesa que veio para o país ainda criança e virou uma brasileira de coração e de compromisso firme com o nosso povo", escreveu Dilma.

É com grande pesar que recebo a a notícia da morte da economista Maria da Conceição Tavares. Meus sentimentos à família e aos muitos amigos e alunos. Todos ficamos tristes pela sua passagem. Uma das mais importantes e influentes intelectuais de nosso tempo, Maria da Conceição…

Em nota, o presidente do BNDES, Aloízio Mercadante, lamentou a morte da economista, de quem era grande amigo: "Perdemos hoje uma gigante do pensamento brasileiro e mundial. Recebo com profunda tristeza a notícia da morte da minha querida amiga e mestra Maria da Conceição Tavares, a mais brasileira de todas as portuguesas".

O ex-presidente da Petrobras Jean Paul Prates também se manifestou: "A quem quiser entender o tamanho da economista que a Humanidade perdeu hoje, sugiro assistir esta cinebiografia (de José Mariani) sobre A MESTRA Maria da Conceição Tavares! Que tenhamos competência para difundir seus ensinamentos!".

Obrigado, Professora!

Já o presidente do IBGE, Marcio Pochmann, definiu a economista como "mestre do desenvolvimento com justiça social" no país.

Os senadores Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) e Humberto Costa (PT-PE), assim como a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) também lamentaram a morte da economista.

Hoje perdemos Maria da Conceição Tavares, aos 94 anos. A economista e ex Deputada Federal pelo PT se destacou por suas contribuições ao pensamento desenvolvimentista e por seu papel na formação de várias gerações de economistas brasileiros, deixou um legado imensurável. Minha…

Perdemos hoje a maior economista que atuou no Brasil! Maria da Conceição Tavares em seus 94 anos deixou na história do país um legado tanto acadêmico, quanto político e contribui para o debate de ideias por um país mais justo, desenvolvido e inclusivo!

As celebridades Emicida e Whindersson Nunes também se manifestaram: "Obrigado, professora!", escreveu o cantor.

Professora Maria da Conceição Tavares.

Obrigado, que a terra lhe seja leve.

🖤

Hoje perdemos uma das mais sábias e maravilhosas mestras que já viveram. Maria da Conceição Tavares deixou um legado inestimável para esse país e para o mundo. Vá em paz, nossa guerreira luso-brasileira. Continuaremos lutando contra os "chás".

(Com Estadão Conteúdo e O Globo)