Lula e ministros se reúnem para discutir ampliação de crédito para microempreendedores

Reunião do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com ministros nesta quinta-feira, 11, irá discutir a ampliação de crédito para microempreendedores, confirmou a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom).

O encontro, que teve início no período da manhã, irá avaliar o conteúdo da medida provisória (MP) que ainda será editada com ações sobre microcrédito e dívidas de microempresas, cuja assinatura era aguardada para esta quinta-feira, conforme mostrou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A reportagem mostrou que a cúpula do governo federal estuda a possibilidade de um pacote que inclua ao menos um projeto de lei além da MP. A reavaliação sobre como apresentar as medidas foi o motivo para o adiamento do anúncio das medidas, agora aguardado para segunda-feira, 15.

Como noticiou o Broadcast Político, o governo planeja dar diretrizes sobre microcrédito no Bolsa Família, renegociar dívidas contraídas no Pronampe - que funcionará como uma espécie de Desenrola de micro e pequenas empresas -, formatar uma securitização de crédito imobiliário, entre outras propostas.

A reunião ocorre no Palácio do Planalto. Além de Lula, estão previstos na agenda Geraldo Alckmin (vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços), Rui Costa (ministro da Casa Civil), Fernando Haddad (ministro da Fazenda), Luiz Marinho (ministro do Trabalho), Wellington Dias (ministro do Desenvolvimento Social) e Márcio França (ministro do Empreendedorismo).

Também está na agenda Alexandre Padilha (ministro das Relações Institucionais), Paulo Pimenta (ministro da Secom), Tarciana Medeiros (presidente do Banco do Brasil), Carlos Vieira (presidente da Caixa, Sandra Brandão (chefe do gabinete adjunto de Informações e Apoio à Decisão de Lula), Dario Durigan (secretário executivo da Fazenda), Guilherme Mello (secretário de Política Econômica da Fazenda), Fernando Pimentel (diretor-presidente da Emgea) e Paulo Pereira (secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável).