Lula e Biden conversam por telefone nesta quarta-feira; veja o que deve ser falado

Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e o americano Joe Biden conversarão por telefone, no fim da manhã desta quarta-feira, segundo o Palácio do Planalto. A expectativa é que o contato telefônico reaproxime os líderes dos dois maiores países do hemisfério e promova avanços na agenda bilateral,.

De acordo com um integrante do governo brasileiro ouvido pelo GLOBO, os temas a serem abordados fazem parte de uma agenda bilateral densa, como uma parceria pelo trabalho decente, o aquecimento global, cooperação em áreas diversas e a guerra na Ucrânia.

Lula e Biden vão conversar sobre um encontro bilateral que deverá acontecer em setembro, paralelamente à Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Também deve entrar na pauta, ainda, uma possível visita do presidente dos EUA ao Brasil, em 2024, quando as relações entre os dois países completam 200 anos.

Existe, ainda, a expectativa de os dois mandatários falarem sobre a Cúpula do Brics (bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), que acontecerá na semana que vem, na cidade sul-africana de Joanesburgo. Os EUA têm como desafetos os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin.

Representado pelo chanceler Sergey Lavrov, Putin estará ausente do evento. Ele corre o risco de ser preso, sob a acusação de crimes de guerra cometidos contra a população da Ucrânia.

Em abril deste ano, Lula criticou duramente os Estados Unidos e a União Europeia, que estariam incentivando a guerra entre Rússia e Ucrânia, em vez de incentivar a paz. As declarações de Lula irritaram Washington que, depois de reclamar, optou por refoçar a importância dada pela Casa Branca ao Brasil e enviou altas autoridades ao país, entre as quais o chefe da Nasa, Bill Nelson, e a subsecretária de Estado para assuntos políticos, Vitoria Nuland.

Em fevereiro deste ano, logo depois de tomar posse, Lula esteve em Washington para uma reunião com Biden. A democracia, especialmente na América Latina, os compromissos para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, o combate às "fake news" e a paz mundial foram abordados no encontro entre os dois presidentes.