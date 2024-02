Lula desembarca no Egito, onde deve assinar acordos sobre bioenergia e tecnologia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou na manhã desta quarta-feira no Cairo, capital do Egito, para o início de uma viagem de quase uma semana no continente africano. Lula terá reunião com o presidente Abdel Fattah al-Sisi na quinta-feira. O país foi um ator importante na retirada de brasileiros e seus familiares da Faixa de Gaza e ocupa um papel importante negociação de um acordo entre Israel e o grupo terrorista palestino Hamas.

O roteiro inclui compromissos no Egito e Etiópia, entre 16 e 18. Durante a viagem, Lula deve se reunir com secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres. Também está prevista reunião com Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina.

Visita às pirâmides

O presidente também deve visitar as pirâmides e o Grande Museu do Egito, como fez há 20 anos, quando esteve pela primeira vez no país em seu primeiro mandato.

"Durante a visita, deverão ser tratados os principais temas da agenda bilateral, nas áreas de comércio, investimentos, cooperação técnica, cooperação em educação e cooperação em defesa. Os dois presidentes deverão tratar, igualmente, de temas regionais e multilaterais, tais como mudança do clima, reforma das organizações internacionais e conflito Israel-Palestina", afirmou o Palácio do Planalto.

Na quinta-feira, há expectativa de assinatura de acordos bilaterais nas áreas de bioenergia e ciência, tecnologia e inovação. Também na quinta, Lula irá à Liga dos Estados Árabes para uma audiência com o secretário-geral da entidade, Ahmed Aboul Gheit. Também esta prevista a participação dele no conselho de representantes da liga.

Agenda na Etiópia

Lula tem previsão de agendas de sexta-feira a domingo na capital da Etiópia, Adis Abeba.

Na capital etíope Lula vai participar como convidado da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana, entidade que reúne as 55 nações da África.

Frente contra a fome

No encontro, Lula vai defender uma frente mundial contra a fome, prevista na agenda que tem sido levada pelo Brasil nos fóruns internacionais. Com 54 países da região, a União Africana tornou-se membro permanente do G20 em 2023, com a ajuda do Brasil.

Em Adis Abeba, Lula também deve ter reuniões bilaterais que ainda estão sendo agendadas. Há possibilidade do presidente se reunir com líderes da Nigéria, Quênia e Moçambique.

Etiópia e Egito também integram Brics (bloco inicialmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que também recebeu a adesão de Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes). É a segunda vez neste mandato que Lula vai ao cantonense africano. No ano passado, o presidente foi a África do Sul, Angola e São Tomé e Príncipe.