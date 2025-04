Quem são cardeais brasileiros que podem votar no conclave? Conheça Dom Odilo Scherer e outros seis

Com a morte do Papa Francisco nesta segunda-feira, 21 de abril, a Igreja Católica entra em um período conhecido como Sé Vacante, durante o qual se preparam as cerimônias funerárias e a convocação do conclave para a escolha do novo líder do Vaticano.

Atualmente, 135 cardeais com menos de 80 anos podem participar da eleição, votar e serem eleitos. Desses, sete cardeais brasileiros estão aptos para o conclave. O único cardeal brasileiro que não poderá participar é Raymundo Damasceno, arcebispo emérito de Aparecida, de 87 anos.

Cardeais latino-americanos e brasileiros no conclave de 2025

Entre os cardeais latino-americanos que podem participar estão os mexicanos Francisco Robles Ortega e Carlos Aguiar Reyes; o cubano Juan de la Caridad García Rodríguez; o guatemalteco Álvaro Ramazzini Imeri e o nicaraguense Francisco Brenes.

No total, serão quatro cardeais argentinos: o prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, Víctor Manuel “Tucho” Fernández; o arcebispo de Córdoba, o jesuíta Ángel Sixto Rossi; o arcebispo de Santiago del Estero, Vicente Bokalic; e Mario Poli, arcebispo emérito de Buenos Aires.

Outros cardeais latino-americanos incluem os chilenos Celestino Aós e Fernando Natalio Chomalí; o equatoriano Luis Fernando Cabrera; o paraguaio Adalberto Martínez Flores; o peruano e arcebispo de Lima, Carlos Castillo; e o uruguaio Daniel Fernando Sturla Berhouet.

1 /11 Cardeal da Igreja Católica, Pietro Parolin, dia 23/fev/2014 (Cardeal Pietro Parolin - Itália: é o atual secretário de Estado do Vaticano, ocupando o segundo posto mais importante na hierarquia da Santa Sé desde 2013. Foi o primeiro cardeal nomeado pelo Papa Francisco, em 2013.)

2 /11 O cardeal Matteo Maria Zuppi observa enquanto participa da segunda sessão da segunda Assembleia Sinodal das Igrejas na Itália, no salão Paulo VI, no Vaticano, em 1º de abril de 2025 (Cardeal Matteo Zuppi - Itália: arcebispo de Bolonha desde 2015 e também foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco em 2019.)

3 /11 Cardeal Pierbattista Pizzaballa - Itália: Patriarca Latino de Jerusalém e foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco em 2023. Como líder da Igreja Católica no Oriente Médio, o italiano é frequentemente elogiado pelo trabalho em prol do diálogo inter-religioso entre cristãos, judeus e muçulmanos (Cardeal Pierbattista Pizzaballa - Itália: Patriarca Latino de Jerusalém e foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco em 2023. Como líder da Igreja Católica no Oriente Médio, o italiano é frequentemente elogiado pelo trabalho em prol do diálogo inter-religioso entre cristãos, judeus e muçulmanos)

4 /11 O cardeal Jean-Marc Aveline acaba de receber o caixão do ex-prefeito de Marselha, Jean-Claude Gaudin, e está a caminho da catedral para celebrar o funeral em Marselha, França, em 23 de maio de 2024. (O cardeal Jean-Marc Aveline acaba de receber o caixão do ex-prefeito de Marselha, Jean-Claude Gaudin, e está a caminho da catedral para celebrar o funeral em Marselha, França, em 23 de maio de 2024.)

5 /11 (Cardeal Péter Erdo - Hungria: arcebispo de Esztergom-Budapeste, foi durante muito tempo o cardeal mais jovem da Europa. Tem postura conservadora e formação acadêmica sólida.)

6 /11 (Cardeal José Tolentino de Mendonça - Portugal: atual prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, cargo que ocupa desde 2022. Poeta, teólogo e intelectual renomado, ele também foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco, em 2019)

7 /11 (Cardeal Mario Grech - Malta: Ordenado sacerdote em 1984 e nomeado bispo de Gozo em 2005, também por Francisco, Grech é conhecido por sua abordagem pastoral e pelo foco em questões relacionadas ao diálogo inter-religioso e justiça social.)

8 /11 (Cardeal Luis Antonio Tagle - Filipinas: atual cardeal-arcebispo de Manila. Foi nomeado cardeal pelo Papa Bento XVI em 2012. Tagle é conhecido por seu compromisso com a justiça social, o combate à pobreza e a defesa dos direitos humanos, além de ser defensor do diálogo inter-religioso.)

9 /11 (Cardeal Robert Francis Prevost - EUA: bispo emérito de Chiclayo, no Peru. Em 2023, foi nomeado prefeito do Dicastério para os Bispos)

10 /11 (Cardeal Fridolin Ambongo Besungu - República Democrática do Congo: arcebispo de Kinshasa desde 2018. Em 2019, o Papa Francisco o elevou ao cardinalato)

11/11 Brasilia - Bispo auxiliar de Bras’lia (DF) e secret‡rio geral da CNBB, Dom Leonardo Ulrich Steiner fala sobre arenœncia do papa Bento XVI ao posto de l’der da Igreja Cat—lica. (Cardeal Leonardo Ulrich Steiner - Brasil: Anunciado pelo Papa como cardeal da Igreja Católica em maio de 2022, Steiner tornou-se o primeiro cardeal da Amazônia brasileira)

Quem são os cardeais brasileiros que podem ser eleitos?

Os sete cardeais brasileiros que podem participar do próximo conclave têm perfis variados, com dois nomes que se destacam entre os mais cotados para a eleição: Dom Sérgio da Rocha e Dom Leonardo Ulrich Steiner. Veja no detalhe abaixo.

Dom Jaime Spengler

Frei franciscano e cardeal desde 2013, Dom Jaime Spengler é o arcebispo metropolitano de Porto Alegre e, desde 2023, presidente da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e do Conselho Episcopal Latino-Americano. Tem 64 anos.

Dom Sérgio da Rocha

Com uma carreira sólida, Dom Sérgio da Rocha foi bispo auxiliar de Fortaleza e arcebispo metropolitano de Teresina e Brasília. Desde 2020, é o arcebispo de Salvador e membro do Conselho de Cardeais, órgão consultivo do Papa. Tem 65 anos.

Dom Odilo Pedro Scherer

O cardeal Dom Odilo Pedro Scherer é talvez o nome de maior peso entre os cardeais brasileiros, apesar de não ser um dos mais cotados para a eleição. É o décimo nono bispo de São Paulo, o maior arcebispado do Brasil, e também exerce a função de Grão-Chanceler da PUC-SP. Tem 75 anos.

Dom Orani João Tempesta

Dom Orani João Tempesta, monge da ordem cisterciense, é o arcebispo do Rio de Janeiro e tem um histórico considerável no Brasil, tendo sido também bispo de São José do Rio Preto e arcebispo de Belém do Pará. Tem 74 anos.

Dom Paulo Cezar Costa

Dom Paulo Cezar Costa é o arcebispo de Brasília, sede da Igreja Católica no Brasil, e membro da Pontifícia Comissão para a América Latina. Com 57 anos, é o cardeal mais jovem entre os brasileiros.

Dom João Braz de Aviz

Arcebispo emérito de Brasília, Dom João Braz de Aviz é defensor da Teologia da Libertação. Tem 77 anos e foi também prefeito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada.

Dom Leonardo Ulrich Steiner

Dom Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo de Manaus, foi nomeado pelo Papa Francisco em 2019. Ele também foi bispo da Prelazia de São Félix, no Mato Grosso, e tem 74 anos.