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Onde vai chover forte no domingo de eleição? Previsão é de ventos de até 90 km/h

Formação de ciclone extratropical e avanço de frente fria devem provocar temporais no Sul, Sudeste e Centro-Oeste durante a votação; São Paulo está entre os estados com previsão de chuva intensa

Eleições 2026: com a previsão de temporais em áreas populosas, os eleitores devem acompanhar as atualizações dos órgãos meteorológicos e da Defesa Civil (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Eleições 2026: com a previsão de temporais em áreas populosas, os eleitores devem acompanhar as atualizações dos órgãos meteorológicos e da Defesa Civil (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Clarissa Palácio
Clarissa Palácio

Colaboradora

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 09h01.

Última atualização em 24 de outubro de 2026 às 09h10.

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RESUMO ＋

O domingo de eleição, em 25 de outubro, deve ter chuva forte no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com risco de temporais, raios e ventos intensos. São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul estão entre as áreas mais afetadas, enquanto rajadas de vento podem chegar a 90 km/h no sábado. No Norte e Nordeste, o calor deve predominar, com temperaturas próximas dos 40°C em algumas cidades. Na segunda-feira (26), a frente fria deve provocar queda nas temperaturas no Sudeste e manter o frio no Sul.

O domingo de eleição, em 25 de outubro, deve ser marcado por chuva forte em grande parte do Centro-Sul do Brasil. A formação de um ciclone extratropical entre a Argentina e o Uruguai, associada ao avanço de uma frente fria e à umidade proveniente da Amazônia, deve intensificar as precipitações nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, inclusive durante o período de votação, das 8h às 17h, no horário de Brasília.

Há previsão de temporais, raios e ventos intensos em diferentes localidades. As rajadas de vento podem chegar a 90 km/h no sábado, enquanto a instabilidade deve continuar no domingo, com destaque para São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul.

Onde vai chover mais?

São Paulo: a previsão indica chuva forte desde a madrugada de domingo, com possibilidade de raios, ventos intensos e temporais na capital, no litoral e no interior do estado.

Paraná: deve concentrar alguns dos maiores volumes de chuva, principalmente nas regiões central, norte e leste, incluindo Curitiba e a região metropolitana. Há risco de temporais ao longo do dia.

Santa Catarina: a chuva pode ganhar força sobretudo no litoral e no Vale do Itajaí, com possibilidade de precipitações intensas.

Rio de Janeiro: pode chover pela manhã, com aumento das precipitações ao longo do dia. Há risco de temporais isolados.

Minas Gerais e Espírito Santo: as pancadas mais fortes devem ocorrer principalmente durante a tarde e a noite, embora a instabilidade possa atingir diferentes áreas.

Mato Grosso do Sul: a previsão é de chuva moderada a forte, com risco de temporais. Em Goiás e no Distrito Federal, podem ocorrer pancadas isoladas, sobretudo à tarde.

No Rio Grande do Sul, a tendência é de redução da intensidade das precipitações, mas ainda há possibilidade de tempestades isoladas. No restante do Centro-Oeste, o calor deve predominar, com chuva localizada em Mato Grosso e temperaturas próximas dos 40°C em Cuiabá.

Norte e Nordeste terão calor

Diferentemente do Centro-Sul, as regiões Norte e Nordeste devem registrar predomínio de sol e calor. Ainda assim, há possibilidade de pancadas isoladas no Amazonas, Pará e Tocantins, além de pontos do Acre, de Rondônia e de Roraima.

No Nordeste, a previsão é de tempo predominantemente seco, com possibilidade de chuva localizada no Maranhão, Piauí e Bahia. Em Teresina, as temperaturas podem se aproximar dos 40°C. Palmas, no Tocantins, pode registrar máxima de 37°C.

Frente fria derruba as temperaturas na segunda-feira

Na segunda-feira, 26, a frente fria deve continuar avançando pelo litoral do Sudeste, mantendo a possibilidade de chuva e provocando queda nas temperaturas.

Na capital paulista, a previsão é de mínima de 11°C e máxima de 17°C. No Rio de Janeiro, os termômetros devem variar entre 20°C e 25°C, com possibilidade de chuva pela manhã. Belo Horizonte e Vitória podem registrar pancadas, com máximas de 27°C e 26°C, respectivamente.

No Sul, a chuva deve perder força, mas o frio continuará. Curitiba pode registrar mínima de 8°C. Já no Centro-Oeste, Norte e Nordeste, o calor deve continuar predominando em boa parte dos estados.

Com a previsão de temporais em áreas populosas, os eleitores devem acompanhar as atualizações dos órgãos meteorológicos e da Defesa Civil, especialmente nas localidades sujeitas a alagamentos, ventos fortes e dificuldades de deslocamento.

Perguntas frequentes

Onde vai chover forte no domingo de eleição?

A previsão indica chuva forte nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com destaque para São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Há risco de temporais em diferentes localidades durante o período de votação, das 8h às 17h, no horário de Brasília.

Há previsão de ventos de até 90 km/h no domingo de eleição?

A previsão fornecida aponta rajadas de vento de até 90 km/h no sábado, além de possibilidade de granizo. No domingo, a instabilidade deve continuar, com risco de temporais, raios e ventos intensos em algumas áreas.

Como ficará o tempo em São Paulo no domingo de eleição?

A previsão é de chuva forte desde a madrugada, com possibilidade de raios, ventos intensos e temporais na capital, no litoral e no interior do estado.

Quais regiões terão maior risco de temporais?

O Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste devem concentrar as áreas de maior instabilidade. Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul estão entre os estados com previsão de chuva intensa.

Como ficará o tempo no Norte e Nordeste?

O sol e o calor devem predominar, com possibilidade de pancadas isoladas no Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia, entre outras áreas. Em algumas cidades, as temperaturas podem se aproximar dos 40°C.

Como ficará o tempo na segunda-feira após a eleição?

A frente fria deve continuar avançando pelo litoral do Sudeste, mantendo a possibilidade de chuva e provocando queda nas temperaturas. São Paulo pode registrar mínima de 11°C e máxima de 17°C, enquanto Curitiba pode ter mínima de 8°C.

A chuva pode aumentar a abstenção eleitoral?

Estudos internacionais apontam uma possível associação entre chuva e redução do comparecimento às urnas. No Brasil, porém, ainda não há uma resposta conclusiva sobre o impacto das condições meteorológicas na abstenção eleitoral, e fatores como transporte e acesso aos locais de votação também precisam ser considerados.

Acompanhe tudo sobre:ChuvasBrasilEleições 2026

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