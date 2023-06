Julgamento de Bolsonaro no TSE: como assistir ao vivo a sessão desta quinta-feira

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retoma nesta quinta-feira, 29, às 9h, o julgamento de uma ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível.

Este é o terceiro dia do julgamento da ação do PDT contra o ex-presidente. A primeira sessão foi marcada pela leitura do relatório do corregedor-geral eleitoral, Benedito Gonçalves.



Na terça-feira, a segunda sessão marcou o voto de Gonçalves para tornar o Bolsonaro inelegível pelos próximos oito anos, a contar de 2022. Ao defender a condenação, o relator da ação disse que há evidências de que Bolsonaro cometeu crime de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

O motivo é a reunião com embaixadores realizada no Palácio do Alvorada em julho de 2022, quando o então presidente levantou, sem provas, suspeitas sobre o sistema eleitoral e a parcialidade de magistrados.

Nesta quinta-feira, o julgamento será retomado com o voto do ministro Raul Araújo.

Como assistir ao julgamento do Bolsonaro no TSE

A terceira sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral que irá pautar a ação contra Bolsonaro será transmitida pelo canal do Youtube da Justiça Eleitoral.

Julgamento de Bolsonaro no TSE ao vivo