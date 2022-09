Jovem cadeirante é morta a tiros por aluno dentro da escola em Barreiras na Bahia

Uma adolescente cadeirante morreu após um ataque a uma escola no município de Barreiras, na Bacia do Rio Grande, extremo oeste da Bahia, na manhã desta segunda-feira, 26. O caso aconteceu na escola Eurides Sant'anna e ainda está em apuração.

Um outro aluno teria atirado e morreu durante um confronto com policiais militares. O suspeito teria planejado o disparo contra a jovem, mas ainda não se sabe o motivo do crime. Houve pânico no momento dos disparos entre os alunos e funcionários do colégio.

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura de Barreiras, será divulgada uma nota conjunta com a Polícia Militar sobre o fato. Até agora, não há informações oficiais. Testemunhas disseram que o atirador teria 13 anos e usava um revólver 38, mas a idade não foi confirmada. Ele foi alvejado pelos PMs, que chegaram muito rápido ao local do crime, e foi levado para o Hospital Geral do Oeste. A escola Eurides Sant'anna é administrada em parceria entre a Secretaria de Educação e a Polícia Militar.

