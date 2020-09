Homem que atacou sede do Porta de Fundos é preso na Rússia

O economista e empresário carioca Eduardo Fauzi Richard Cerquise, de 41 anos, acusado de ser um dos responsáveis pelo ataque à produtora de filmes Porta dos Fundos, no Rio, na semana do Natal, foi preso em Moscou, na Rússia. As informações foram apuradas pela TV Globo com fontes que investigam o caso.

Em janeiro, o Itamaraty entrou em contato com autoridades russas para dar início aos trâmites do pedido de extradição de Fauzi. O nome do envolvido no ataque foi incluído na Difusão Vermelha da Interpol, e segundo apurou a TV Globo, já foi requisitada a extradição do suspeito para o Brasil.