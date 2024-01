Helicóptero desaparecido, com destino à Ilhabela, é encontrado em Paraibuna

O helicóptero com quatro vítimas, desaparecido desde o dia 31 de dezembro em Ilhabela, foi encontrado nesta sexta-feira, 12, próximo da represa de Paraibuna, interior de São Paulo. As informações são da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP).

🚨Em andamento🚨 Equipes da Polícia Militar acabam de localizar o helicótero desaparecido há 12 dias, que tinha como destino o Litoral Norte de São Paulo. A aeronave foi localizada pelo Águia 24. #190PMESP pic.twitter.com/giaVFQ8Dym — Polícia Militar do Estado de São Paulo (@PMESP) January 12, 2024

Segundo o comandante da aviação da PMESP, nenhuma vítima sobreviveu. Os corpos foram encontrados nos destroços da aeronave, após buscas por terra no local. O helicóptero foi localizado pelo Águia 24, por volta das 9h15 da manhã.

Nesta sexta-feira, 12, as buscas chegaram ao 12º dia. A área em que a PM e FAB sobrevoavam para encontrar o helicóptero, era de cinco mil quilômetros quadrados e a ação havia sido parcialmente prejudicada pelo relevo montanhoso da região e pelas condições meteorológicas.

Nesta semana, familiares dos desaparecidos contrataram mateiros para ajudarem na operação, enquanto outros parentes das vítimas realizam buscas por conta própria, com auxílio de um drone.

Imagens divulgadas nessa quinta-feira, 11, gravadas por câmeras de segurança em uma escola de São Sebastião no dia 31 de dezembro, podem ser do helicóptero. O vídeo foi publicado pelo prefeito da cidade, Felipe Augusto, em suas redes sociais.

Veja: