Helicóptero da Band faz pouso forçado em São Paulo; veja vídeo

O helicóptero da emissora Band precisou fazer um pouso forçado em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, na tarde desta segunda-feira, 29.

Em nota, a emissora afirmou que a aeronave sofreu uma pane enquanto sobrevoava a região do Parque Novo Mundo, entre as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias.

"O piloto, que estava acompanhado do cinegrafista, identificou a perda da potência do motor e realizou um pouso forçado em local seguro, no estacionamento de uma transportadora", diz o comunicado.

Segundo o Corpo de Bombeiros do estado, o piloto foi socorrido e encaminhado ao Hospital São Luís Guarulhos. Já o repórter cinegrafista sofreu um corte na testa e precisou ser atendido pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, ao Hospital Samaritano

Um vídeo gravado logo após o acidente registrou a aeronave na rodovia.

De acordo com a Band, as duas vítimas estão em observação e sob cuidados médicos. A empresa de comunicação afirmou que o helicóptero erava em dia com a manutenção e certificações.

A emissora lamentou o ocorrido e diz estar prestando apoio aos profissionais.