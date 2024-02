Helicóptero cai em Barueri, na Grande SP, e deixa ao menos sete feridos; veja vídeo

Um helicóptero caiu na tarde desta terça-feira, 20, em Barueri na Grande São Paulo, segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. De acordo com as autoridades, ao menos sete pessoas ficaram feridas e até o momento, não há informações de mortos.

Informações iniciais apontam que seis vítimas foram socorridas ao Pronto Socorro Central de Barueri. O piloto, teve uma fratura na perna e foi encaminhado ao Hospital das Clínicas (HC), através do Águia da PM.

Às 14h54, a Defesa Civil de Barueri fez uma postagem nas redes sociais informando que o município estava em estado de atenção por causa das chuvas. Ainda não há informação das causas do acidente.

Veja vídeo: