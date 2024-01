Helicóptero cai com quatro pessoas em Capitólio, Minas Gerais

Um helicóptero com quatro pessoas caiu no Lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais, na manhã desta terça-feira, 2.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três pessoas foram resgatadas e estão recebendo atendimento. Uma delas, o piloto, foi levado por terceiros a um hospital da região.

A corporação não esclareceu o estado de saúde dos ocupantes. Equipes de resgate estão na busca da última vitima que está desaparecida.

As Polícias Civil e Militar estão no local para fazer a o levantamento do acidente.

*Mais informações em instantes