Ouvidoria INSS: como fazer reclamação ou denúncia pelo telefone

As ouvidorias, tanto de empresas privadas quanto públicas, tem o objetivo de ser um canal de comunicação com os usuários e, também, um espaço de transparência, para que sejam recebidas reclamações, elogios e denúncias. E, com o INSS, não seria diferente.

O INSS possui uma ouvidoria que faz a intermediação de conversas entre o órgão e os usuários do serviço e o espaço possui diferentes canais de atendimento e pode ser usado por qualquer cidadão.

Neste artigo, você compreenderá como abrir uma reclamação ou denúncia na ouvidoria do INSS, quais são os principais contatos para realizar a ação e demais informações sobre o assunto.

Telefone da ouvidoria do INSS

O telefone para entrar em contato com a ouvidoria do INSS é a central 135, que tem o funcionamento de segunda a sábado, das 07h às 22h (horário de Brasília).

Mas, esse não é o único jeito de abrir um chamado e obter demais informações sobre a ouvidoria. Você também pode realizar esse processo das seguintes formas:

Plataforma FalaBR : é o atendimento 24 horas da ouvidoria; Envio de carta para a ouvidoria, pelo seguinte endereço: SAUS Quadra 2 Bloco O Asa Sul Brasília - DF, 70070-946; Atendimento presencial: de segunda a sexta, das 9h às 17h (horário de Brasília). Endereço: SAUS Quadra 2 Bloco O Asa Sul Brasília - DF.

Como fazer uma reclamação na ouvidoria do INSS?

Para abrir uma reclamação na ouvidoria do INSS basta você escolher a forma que deseja realizar o processo, online, pelo telefone ou presencialmente. Independentemente da escolha feita, toda manifestação é registrada no sistema online, o e-Ouv na plataforma Fala.BR.

Qualquer pessoa pode fazer uma reclamação, seja ela pessoa física ou jurídica, toda manifestação precisa ser feita mediante a um cadastro na plataforma, exceto em casos de denúncias, que podem ser realizadas anonimamente.

Com isso, o cidadão pode abrir diferentes solicitações na ouvidoria do INSS, veja as possibilidades:

SIMPLIFIQUE : Se você acha a prestação de um serviço público muito burocrática, poderá apresentar solicitação de simplificação, por meio de formulário próprio, denominado Simplifique!

SUGESTÃO : proposição de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de políticas e serviços prestados pela Administração Pública federal;

ELOGIO : demonstração ou reconhecimento ou satisfação sobre o serviço oferecido ou atendimento recebido;

SOLICITAÇÃO : requerimento de adoção de providência por parte da Administração;

RECLAMAÇÃO : demonstração de insatisfação relativa a serviço público;

DENÚNCIA : comunicação de prática de ato ilícito cuja solução dependa da atuação de órgão de controle interno ou externo.

PEDIDO DE ACESSO À INFORMAÇÃO : Se você quer ter acesso à informação pública.

Como fazer uma denúncia pela ouvidoria?

O processo para realizar uma denúncia na ouvidoria do INSS é o mesmo para reclamações, o chamado pode ser aberto nas diferentes frentes da ouvidoria, com um relato completo para que as investigações tenham insumos para serem realizadas.

Passo a passo

Para quem não quer se expor e deseja fazer a denúncia anonimamente, o recomendado é realizá-la pela plataforma Fala.br, ao invés do telefone ou ida presencial. Para isso, siga o tutorial:

Acesse a plataforma Fala.BR ; Clique na opção “ouvidoria”; Depois, na opção “Denúncia”; Clique em avançar.

A partir daí, você será direcionado pelo sistema a responder diversas perguntas sobre o ocorrido. O recomendado é reunir o máximo de fatos possíveis sobre o fato, que respondam perguntas como “Quem, onde, quando, como, o que” sobre o que aconteceu.

A ouvidoria do INSS tem Whatsapp?

Atualmente a ouvidoria do INSS não disponibiliza contato para aberturas de solicitações pelo Whatsapp. As únicas formas de entrar em contato com a ouvidoria é pela Central 135, plataforma Fala.Br, envio de cartas ou ida presencial.

Como acompanhar o status da reclamação ou denúncia no INSS?

Qualquer reclamação ou denúncia feita na ouvidoria do INSS terá um protocolo gerado, e a sequência numérica pode ser utilizada para acompanhar o status da solicitação. Para isso, você precisa:

Acessar a plataforma Fala.br ; No menu principal, clique em “Consulte seu protocolo”; Insira seu login e senha do Fala.br ou do gov.br. Caso a denúncia seja anônima, insira o número de protocolo gerado no seu atendimento.

A partir disso, você será direcionado a solicitação realizada e poderá conferir o status da mesma. Lembrando que o INSS dá um prazo médio de 30 dias para dar uma resposta, que pode ser estendido por mais 30 dias mediante justificativa.