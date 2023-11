Greve do Metrô e CPTM: veja alternativas para se locomover em SP nesta terça

Os sindicatos do Metrô, CPTM e Sabesp realizam nesta terça-feira, 28, uma greve unificada. Os servidores afirma que a paralisação é contra as privatizações e terceirizações em discussão pelo governo Tarcísio de Freitas, como da Sabesp, em tramitação na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Por conta da paralisação, parte da população precisará mudar de trajeto para se locomover pela cidade.

Com a paralisação, as linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha e 15-prata não devem funcionar nesta terça-feira. Na CPTM, as linhas 7-rubi, 10-turquesa, 11-coral, 12-safira e 13-jade também não devem operar.

Metrô e CPTM

As linhas 4-amarela, 5-lilás, 8-diamante e 9-esmeralda vão operar normalmente em meio à greve -- elas são administradas pela iniciativa privada. Por isso, são alternativas para passageiros se locomover pela cidade.

Ônibus

A prefeitura de São Paulo afirma que, durante todo o dia, 100% da frota de ônibus estará em operação, além do reforço da frota com mais 200 ônibus. A operação regular, feita com 11.934 veículos, terá um total de 12.134 ônibus.