Governo de SP vai apresentar projetos de trens da capital até Santos e São José dos Campos

O governo de São Paulo discutirá na tarde desta quinta-feira, 23, quatro novos projetos de mobilidade urbana durante a reunião do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado (PPI). Durante a reunião, deve ser aprovada a contratação de estudos para dois novos Trens Intercidades (TIC), um ligando a capital até São José dos Campos, e o outro até Santos, no litoral.

Além disso, também devem ser liberados os estudos para dois novos VLTs (veículo leve sobre trilho) no interior do estado. Um deles é o VLT Campinas-Hortolândia-Sumaré, que dará acesso ao Aeroporto Viracopos. Atualmente, só é possível chegar até o local de carro ou de ônibus.

O outro VLT ligará Sorocaba até Iperó, município vizinho. Esta reunião é a primeira etapa dos projetos, que dependem de autorização para contratação dos estudos. Depois disso, o próximo passo é a contratação do o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o que deve ser feito nos próximos meses.

O primeiro projeto de Trem Intercidades de São Paulo é o que ligará Campinas até a capital. O modal foi licitado em fevereiro, e quem levou a concessão foi o consórcio C2 Mobilidade Sobre Trilhos,

que é formado pela Comporte Participações junto com a chinesa CRRC Sifang. O governo estima que a operação comece em 2031. Outro projeto que já está com os estudos em andamento é o TIC Sorocaba.